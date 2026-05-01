القيروان: أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل يطالبون بالتسريع في انتدابهم

نفّذ عدد من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم بولاية القيروان، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر الولاية، ومسيرة سلمية جابت شوارع المدينة، وذلك تزامنا مع الاحتفالات العالمية بعيد الشغل، للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 الخاص بضبط أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممّن طالت بطالتهم.​ وتركزت مطالب المحتجين، وفق ما صرحت به الناشطة سكينة شامخي لصحفية "وات"، حول ضرورة الإسراع بفتح المنصة الإلكترونية لانتدابهم وإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون عدد 18 لسنة 2015، الذي يهدف إلى استيعاب من تجاوزت بطالتهم ال10 سنوات، ورفعوا بالمناسبة شعارات تطالب الحكومة بفتح آفاق التشغيل والانتقال إلى التنفيذ الفعلي للقوانين المعطلة.وطالب المحتجون بتحديد آجال زمنية واضحة للتشغيل وإنهاء سنوات البطالة ومعاناة آلاف الخريجين في ظل وضع اقتصادي واجتماعي متأزم يعيشه أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وعائلاتهم