ارتفاع قائم تدخلات البنك المركزي التونسي في السوق النقدية بنسبة 1.4 بالمائة خلال 2025

سجل قائم تدخلات البنك المركزي التونسي في السوق النقدية المنجزة في إطار تنفيذ السياسة النقدية، ارتفاعا بقيمة 114 مليون دينار أي بنسبة 1.4 بالمائة، ليبلغ 8264 مليون دينار مع موفى السنة المالية 2025، مقابل 8150 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2024، وفق ما ورد في تقرير القوائم المالية للبنك لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات .

ويرجع هذا التطور أساسا إلى تنامي عمليات إعادة شراء سندات الخزينة لأجل ستة أشهر، التي ارتفعت بنسبة 30.3 بالمائة، منتقلا من 1705 مليون دينار في نهاية سنة 2024 إلى 2221 مليون دينار مع نهاية ديسمبر 2025.

كما سجلت العملية الرئيسية لإعادة التمويل التي تمثل 64.1 بالمئة من إجمالي قائم التمويلات الممنوحة للبنوك، زيادة بنسبة 12.8 بالمائة، لتصل إلى 5300 مليون دينار بتاريخ 31 ديسمبر 2025 مقارنة بـ 4700 مليون دينار سنة 2024.