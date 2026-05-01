Babnet   Latest update 14:11 Tunis

ارتفاع قائم تدخلات البنك المركزي التونسي في السوق النقدية بنسبة 1.4 بالمائة خلال 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 01 Mai 2026 - 14:11 قراءة: 0 د, 38 ث
      
سجل قائم تدخلات البنك المركزي التونسي في السوق النقدية المنجزة في إطار تنفيذ السياسة النقدية، ارتفاعا بقيمة 114 مليون دينار أي بنسبة 1.4 بالمائة، ليبلغ 8264 مليون دينار مع موفى السنة المالية 2025، مقابل 8150 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2024، وفق ما ورد في تقرير القوائم المالية للبنك لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات .
ويرجع هذا التطور أساسا إلى تنامي عمليات إعادة شراء سندات الخزينة لأجل ستة أشهر، التي ارتفعت بنسبة 30.3 بالمائة، منتقلا من 1705 مليون دينار في نهاية سنة 2024 إلى 2221 مليون دينار مع نهاية ديسمبر 2025.
كما سجلت العملية الرئيسية لإعادة التمويل التي تمثل 64.1 بالمئة من إجمالي قائم التمويلات الممنوحة للبنوك، زيادة بنسبة 12.8 بالمائة، لتصل إلى 5300 مليون دينار بتاريخ 31 ديسمبر 2025 مقارنة بـ 4700 مليون دينار سنة 2024.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328450

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 01 ماي 2026 | 14 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:46
19:10
16:02
12:23
05:25
03:49
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-16
21°-14
27°-12
31°-15
31°-18
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>