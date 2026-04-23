Babnet   Latest update 07:22 Tunis

بنزرت: تنفيذ 5 قرارات هدم وإزالة لمظاهر التحوز بالملك العمومي البحري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e9b9ac6511c5.86663682_qnompefklgjih.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 07:15 قراءة: 0 د, 43 ث
      
نفذت الأجهزة الرقابية الجهوية المشتركة بولاية بنزرت أمس الاربعاء، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، 5 قرارات هدم وإزالة لمظاهر التحوز بالملك العمومي، تعمد أصحابها إقامتها دون تراخيص قانونية بمنطقتي كاب زبيب وغدير القصبة من عمادة الماتلين الشرقية بمعتمدية رأس الجبل التابعة لولاية بنزرت.

وتندرج العملية، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية بنزرت، في إطار توصيات اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والمجلس الجهوي للامن برئاسة والي بنزرت سالم بن يعقوب، بشأن مواصلة التصدي لجميع أشكال الخروقات والتعدي على القانون وعلى الملكين العمومي والخاص بأنواعه، سواء منه الترابي أو البحري أو الغابي.


وتولت  كل من مصالح الولاية والمعتمدية وبلدية الماتلين ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي معززين بالوحدات المتنقلة للحرس البحري، استنفار كافة الوسائل اللوجستية والبشرية الواجبة كل في مهامه، وتنفيذ قرارات هدم وإزالة لمجموعة أسوار ومبان ومصطبة وغيرها تعمد أصحابها إقامتها دون وجه حق قانوني، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد المخالفين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327941

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الخميس 23 أفريل 2026 | 6 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:36
19:03
16:01
12:25
05:35
04:01
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet21°
18° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-15
20°-12
24°-10
28°-14
27°-17
  • Avoirs en devises 25062,9
  • (22/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,41247 DT
  • (22/04)
  • 1 $ = 2,87815 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/04)     2087,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/04)   27867 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>