بنزرت: تنفيذ 5 قرارات هدم وإزالة لمظاهر التحوز بالملك العمومي البحري

نفذت الأجهزة الرقابية الجهوية المشتركة بولاية بنزرت أمس الاربعاء، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، 5 قرارات هدم وإزالة لمظاهر التحوز بالملك العمومي، تعمد أصحابها إقامتها دون تراخيص قانونية بمنطقتي كاب زبيب وغدير القصبة من عمادة الماتلين الشرقية بمعتمدية رأس الجبل التابعة لولاية بنزرت.وتندرج العملية، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية بنزرت، في إطار توصيات اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والمجلس الجهوي للامن برئاسة والي بنزرت سالم بن يعقوب، بشأن مواصلة التصدي لجميع أشكال الخروقات والتعدي على القانون وعلى الملكين العمومي والخاص بأنواعه، سواء منه الترابي أو البحري أو الغابي.وتولت كل من مصالح الولاية والمعتمدية وبلدية الماتلين ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي معززين بالوحدات المتنقلة للحرس البحري، استنفار كافة الوسائل اللوجستية والبشرية الواجبة كل في مهامه، وتنفيذ قرارات هدم وإزالة لمجموعة أسوار ومبان ومصطبة وغيرها تعمد أصحابها إقامتها دون وجه حق قانوني، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد المخالفين.