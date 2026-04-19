وزير الشؤون الخارجية يمثل تونس في الدورة العاشرة لمنتدى داكار للسلام والأمن في إفريقيا

يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، في أشغال الدورة 10 من منتدى داكار الدولي للسلام والأمن في إفريقيا، وذلك يومي 20 و21 أفريل 2026.

وتندرج مشاركة تونس في هذا المنتدى في إطار التباحث حول أبرز التحديات المرتبطة بالاستقرار والاندماج والسيادة في القارة الإفريقية، إلى جانب استشراف حلول ملائمة ومستدامة لهذه القضايا. ويعدّ المنتدى فضاء للحوار وتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الدولية ومسائل الدفاع والأمن، فضلا عن مناقشة القضايا الراهنة المتصلة بالتكامل والسيادة والتنمية في إفريقيا بهدف دعم مسارات التنمية الشاملة في المنطقة.


وسيجري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على هامش أشغال المنتدى، لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في السنغال، إلى جانب نظرائه من الدول الإفريقية المشاركة لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المشتركة.


كما يتضمن برنامج الزيارة لقاء مع عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمين في السنغال من طلبة وكفاءات وطنية للاطلاع على أوضاعهم والاستماع إلى مشاغلهم.

