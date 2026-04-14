مدير عام التربية البدنية بوزارة الشباب: اتفاق بإعادة إلحاق 120 أستاذ تربية بدنية بمؤسسات التعليم العالي بداية من السنة الجامعية القادمة

أفاد المدير العام للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة، خالد الخياطي، أن كلا من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي توصلتا إلى اتفاق يقضي بإعادة إلحاق أساتذة التربية البدنية بمؤسسات التعليم العالي بصفة رسمية.وتابع الخياطي في تصريح صحفي له خلال حضوره أمس الاثنين فعاليات اليوم الأول من امتحان اخر السنة في مادة التربية البدنية (باكالوريا2026) بملعب العاب القوى برادس، أن هذا القرار يلغي صيغة التعاقد التي كانت تعتمد في السابق، والتي تخص عمل أساتذة التربية البدنية بالمؤسسات الجامعية، حيث من المنتظر أن يشمل هذا القرار 120 أستاذ تربية بدنية سينطلقون بداية من السنة الجامعية المقبلة في العمل بالمؤسسات الجامعية بصيغة الإلحاق.ولاحظ الخياطي أن هذا القرار المشترك سيمكن من عودة النشاط الرياضي والبدني المؤطر إلى مؤسسات التعليم العالي بداية من السنة الجامعية المقبلة، وسيلبي حاجة الطلبة لممارسة النشاط البدني والرياضي داخل هذه المؤسسات.وكانت وزارة الشباب والرياضة دعت السنة الماضية أساتذة التربية البدنية العاملين في المؤسسات الجامعية للالتحاق بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية وذلك لتصحيح وضعية إدارية لا تستجيب للشروط التي ينص عليها النظام الأساسي المتعلق بانتداب مدرسي التربية البدنية.