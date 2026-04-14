Babnet   Latest update 19:05 Tunis

مدير عام التربية البدنية بوزارة الشباب: اتفاق بإعادة إلحاق 120 أستاذ تربية بدنية بمؤسسات التعليم العالي بداية من السنة الجامعية القادمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ministerejeunesse.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 17:46 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أفاد المدير العام للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة، خالد الخياطي، أن كلا من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي توصلتا إلى اتفاق يقضي بإعادة إلحاق أساتذة التربية البدنية بمؤسسات التعليم العالي بصفة رسمية.

وتابع الخياطي في تصريح صحفي له خلال حضوره أمس الاثنين فعاليات اليوم الأول من امتحان اخر السنة في مادة التربية البدنية (باكالوريا2026) بملعب العاب القوى برادس، أن هذا القرار يلغي صيغة التعاقد التي كانت تعتمد في السابق، والتي تخص عمل أساتذة التربية البدنية بالمؤسسات الجامعية، حيث من المنتظر أن يشمل هذا القرار 120 أستاذ تربية بدنية سينطلقون بداية من السنة الجامعية المقبلة في العمل بالمؤسسات الجامعية بصيغة الإلحاق.


ولاحظ الخياطي أن هذا القرار المشترك سيمكن من عودة النشاط الرياضي والبدني المؤطر إلى مؤسسات التعليم العالي بداية من السنة الجامعية المقبلة، وسيلبي حاجة الطلبة لممارسة النشاط البدني والرياضي داخل هذه المؤسسات.
وكانت وزارة الشباب والرياضة دعت السنة الماضية أساتذة التربية البدنية العاملين في المؤسسات الجامعية للالتحاق بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية وذلك لتصحيح وضعية إدارية لا تستجيب للشروط التي ينص عليها النظام الأساسي المتعلق بانتداب مدرسي التربية البدنية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327442

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الثلاثاء 14 أفريل 2026 | 26 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:55
15:59
12:27
05:47
04:16
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-13
19°-13
21°-14
21°-13
24°-13
  • Avoirs en devises 24330,5
  • (14/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40193 DT
  • (14/04)
  • 1 $ = 2,90392 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/04)     2169,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/04)   28082 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>