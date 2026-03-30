جامعتا صفاقس و"لوريا" للعلوم التطبيقية بفنلندا توقعان مذكرة تفاهم لدعم التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 19:44
      
وقّعت جامعة صفاقس وجامعة "لوريا" للعلوم التطبيقية بفنلندا، مذكرة تفاهم في إطار دعم التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

ومثّل جامعة صفاقس خلال مراسم التوقيع، التي جرت يوم 27 مارس 2026، حسان منيف، نائب رئيس الجامعة، وفق ما ورد على المنصة الاعلامية والاتصالية للخارجية التونسية "تونيزيا انفو هاب" .


على صعيد آخر تناولت جلسة عمل انتظمت بحضور الطرفين التونسي والفنلندي، إمكانيات التعاون وسبل تطويره، من خلال الانطلاق في تفعيل بنود مذكرة التفاهم وتنفيذ الأنشطة المندرجة ضمنها، لاسيما في مجالي التبادل الأكاديمي والطلابي.


وشكلت هذه المناسبة فرصة لتقديم عرض حول جامعة صفاقس، وإبراز الكفاءات العلمية والبحثية التونسية ومدى انفتاح المؤسسات الجامعية على محيطها الدولي وسعيها إلى التجديد والتنويع في المجالات التكنولوجية والبحثية، من خلال دفع المساهمات العلمية والتشبيك الأكاديمي واستقطاب الطلبة من مختلف أنحاء العالم.


