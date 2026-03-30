سليانة: افتتاح المركز الجهوي لتوزيع مواد الإختصاص

افتتح، اليوم الاثنين، بالمنطقة الصناعية بمعتمدية سليانة الشمالية، المركز الجهوي لتوزيع مواد الإختصاص (التبغ والوقيد) وذلك في إطار حوكمة القطاع وضبط آليات التزوّد.وبيّن المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، أنيس الأهواق، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إفتتاح المركز يتنزل في إطار إستراتيجية الوكالة الرامية إلى إحداث مركز لتوزيع مواد الاختصاص بكل مركز ولاية، و لمزيد أحكام التصرف في مسالك التوزيع.وأضاف أن المرفق سيمكّن من تزويد 300 صاحب رخصة لبيع التبغ، مرجحا أن مداخيل الوكالة عن جهة سليانة ستتطور من 2.5 مليون دينار كانت تودع في السابق بالقباضات المالية إلى 7 ملايين دينار بعد افتتاح المركز بالجهة، بما سيساهم في توفير عائدات مالية أوفر لميزانية الدولة.وأكّدت مصادر محلية، لصحفيّة "وات"، أن المركز سيساهم في تخفيف الضغط على القباضة المالية، والحد من الإكتظاظ خلال عملية التوزيع.