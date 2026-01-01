رئاسة الحكومة تُحدِث بريدا إلكترونيا لمعالجة ملفات المستثمرين بالسرعة والنجاعة المطلوبتين

وأفادت رئاسة الحكومة، في بلاغها، أن هذا البريد الإلكتروني الخاص سيمكن منمن هيكل عمومي قد يعترض أي مستثمر، سواء على المستوى، أو في حال، أو تسجيل أي تجاوزات أخرى.وأكدت أن الهدف من إحداث هذا البريد الإلكتروني هوودعت رئاسة الحكومة المستثمرين إلىعبر البريد الإلكتروني المذكور، مرفوقة بـ، وبـالتي تم تقديمها للهيكل العمومي المعني.وشددتعلى أنه يتعين علىبكافة الوزارات والمنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي،مع المستثمرين، وتأطيرهم ومساندتهم لتجاوز الصعوبات التي قد تعترضهم، وحل الإشكاليات حينيا، واقتراح الحلول الملائمة خدمة لمصلحة البلاد.وأوضحت أنيعد أحد الركائز الأساسية لتحقيقودفعوتعزيز، مذكّرة بأن الدولة التونسية أولت، منذ الاستقلال، عناية خاصة لتنظيمه عبر جملة من النصوص القانونية التي تعاقبت وتطورت تبعا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح التدريجي على الاقتصاد العالمي.كما ذكّرت بأن المنظومة الحالية للاستثمار، رغم ما تم إدخاله منعليها بمقتضىلتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الوطنية للاستثمار.