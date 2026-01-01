Babnet   Latest update 18:44 Tunis

وزارة النقل تؤكد ان تذاكر شركة الخطوط التونسية لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6408b28a351425.19265482_hgopqkejmilfn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 01 Janvier 2026 - 18:44
      
اكدت وزارة النقل ان تذاكر شركة الخطوط التونسية لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى.
وافادت الوزارة  في ردها على سؤال كتابي توجه به النائب بالبرلمان مسعود قريرة حول " تنشيط ميناء جرجيس"،  بان الشركة تقر  تخفيضات تصل إلى 30 بالمائة عند عودة التونسيين بالخارج، وتصل إلى نسبة 70 بالمائة بالنسبة للعائلات محدودة الدخل.
 

كما لفتت الوزارة الى التخفيضات الموسمية في نهاية السنة بمناسبة العطلة الشتوية وكذلك بمناسبة الاحتفال بتاريخ تأسيس الشركة، فضلا على أنه في إطار السياسة الترويجية، تقوم الشركة بإعلان تخفيضات أسبوعية وذلك حسب الوجهة.

وبخصوص ميناء جرجيس, أوضحت الوزارة أن ديوان البحرية التجارية والموانئ قام بتأهيل البنية التحتية للميناء  باستثمارات ناهزت 50 مليون دينارا لاستقبال السفن التجارية والسياحية ونقل المسافرين، ليس فقط خلال المناسبات.

 
كما بادر بتنظيم أيام دراسية للتعريف بالميناء وتنشيطه وتطوير النشاط به علاوة على المشاركة في الملتقيات الدولية والاقتصادية والبحرية قصد التعريف بقدراته بما يسهم في استقطاب الاستثمارات والخطوط البحرية للرفع من مكانته، وفق مراسلة وزارة النقل.
 
