مع اقتراب الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة: جمعية سفراء السلامة المرورية تطلق حملة رقمية توعوية موجهة للشباب

أطلقت جمعية سفراء السلامة المرورية، بداية من اليوم الثلاثاء، حملة وطنية رقمية توعوية موجهة لفئة الشباب، تحت شعار "خليلي المفتاح.. وأسهر للصباح"، تهدف الى تعزيز السلوكيات المسؤولة أثناء السهرات والاحتفالات، خاصة مع اقتراب الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة، على أن يتم بث هذه الحملة عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.



وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن الحملة تتعلق بالخصوص بالتوعية بمخاطر القيادة تحت تأثير الكحول والارهاق، أو بعد السهر لساعات متأخرة أو تحت ضغط الأصدقاء، باعتبارها عوامل تؤثر بشكل مباشر على القدرة على القيادة، وتزيد من خطر حوادث الطرقات.







وأفادت بأن الإحصائيات الوطنية، تشير الى أن الشباب يعدون من أكثر الفئات تضررا من حوادث المرور في تونس ، وهو ما يحتم التوجه لهذه الفئة بحملات تحسيسية يقودها شباب مثلهم، بعيدا عن النبرة الوعظية التقليدية، بهدف جعلهم شريكا في هذه الحملة وليس متلق فحسب.





وأضافت أن شعار الحملة يختزل فكرة أساسية مفادها أن المسؤولية الحقيقية تبدأ في نهاية السهرة، وتقوم على ضرورة اختيار سائق مسؤول منذ بداية السهرة، يلتزم بعدم تناول المشروبات الكحولية واعتماد وسيلة نقل آمنة، بما يكرس مبدأ الحماية الجماعية والتضامن بين الأصدقاء ليحافظوا على بعضهم البعض.



وأكدت الجمعية، أنه تم تصميم وتنفيذ هذه الحملة بالكامل من قبل شباب الجمعية، وهي تعتمد على محتوى بصري مبتكر ورسائل قصيرة وسهلة التداول، وصيغ رقمية تتماشى مع شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر استعمالا من قبل الشباب، الى جانب دعوة واضحة الى التحلي بالمسؤولية الجماعية.



