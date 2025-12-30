مستقبل المرسى يفوز وديا على الأولمبي الباجي 1 - 0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6954154d54b8f9.62556282_pmofikhlngjqe.jpg width=100 align=left border=0>

فاز مستقبل المرسى اليوم الثلاثاء على الأولمبي الباجي 1 - 0 في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بقية الموسم الرياضي 2025-2026.

وجاء هدف فوز مستقبل المرسى في اللقاء الذي احتضنه ملعب عبد العزيز الشتيوي عن طريق الهادي الهيشري .

يذكر أنّ مستقبل المرسى يحتل المركز التاسع في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 19 نقطة فيما يحتل الاولمبي الباجي المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 11 نقطة وذلك بعد مضي 15 جولة من سباق البطولة.