في لقائه بسفير لبنان: كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يجدد التأكيد على دعم تونس الثابت للبنان

التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عيّاد، اليوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة، مع سفير الجمهورية اللبنانية الجديد لدى تونس ميلاد نمّور.



ومثّل اللقاء مناسبة، لإبراز حرص تونس على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية.







كما جدّد كاتب الدولة التأكيد على موقف تونس المبدئي والثابت الداعم للبنان، في مواجهة الاعتداءات المتكرّرة للكيان المحتلّ، التي تستهدف أمن وسلامة ووحدة الأراضي اللبنانية.





من جانبه، أعرب السفير اللبناني عن تقديره لمواقف تونس الداعمة للبنان وشعبه، وعن شكره للسلطات التونسية لتسهيل مهمته ببلادنا.

