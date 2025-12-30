زياد دبّار: قطاع الصحافة في تونس منكوب اقتصاديّا و80 بالمائة من المؤسسات مهدّدة بالغلق

اعتبر نقيب الصّحفيين التونسيين زياد دبّار، أنّ قطاع الصحافة في تونس "قطاع منكوب اقتصاديّا"، وأنّ 80 بالمائة من المؤسسات الصحفية في تونس معرّضة للغلق.



ولاحظ دبّار في مداخلته خلال لقاء تفكيري بعنوان "الصحفيون فاعلون في اقتصاد الإعلام"، نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أنّ عدد المؤسسات الصحفية في تونس حاليّا لا يتجاوز 45 مؤسسة، وأن عددا كبيرا منها مهدّد بالغلق لأسباب اقتصادية بالأساس، في حين نشطت بعد الثورة حوالي 145 مؤسسة صحفية، من بينها 80 مؤسسة في الصحافة المكتوبة.



تراجع المنتوج الصحفي وأزمة الثقة



مقترحات لإنقاذ قطاع الصحافة



دراسة حول تحوّلات اقتصاد الإعلام



المشهد الرقمي في تونس بالأرقام



صعود المؤثرين وتحوّل أدوار الصحفيين



وأبرز في هذا السياق أنّ تقلّص عدد المؤسسات الصحفية تسبّب في تراجع المنتوج الصحفي الجيّد، ما خلق، وعوّض دور الصحفي جزئيا بصانعي المحتوى، فضلا عنعلى غرف التحرير وتحويل المساحات الصحفية إلى واجهة لمشاريع سياسية خاصة خلال الفترات الانتخابية.وقال إنّ "بسبب المعلّقين على الأحداث (الكرونيكور)، الذين كان جزء كبير منهم أبواقا للسلطة والبروباغندا".وأكّد دبّار أنّ من بين الحلول لإنقاذ قطاع الصحافةمن قبل الصحفيين، وذلك عبر دعمهم لإنشاء مؤسساتهم الخاصة وتكوين، استئناسا بتجارب دولية، داعيا إلىباعتباره مواطنا ودافع ضرائب، ومن حقه التمتع بالتسهيلات القانونية والمؤسساتية.وفي إطار هذا اللقاء التفكيري، قدّم مدير معهد الصحافة الأستاذدراسة بعنوان، تناولت التحوّلات التي يشهدها قطاع الإعلام، مع التركيز على الصحفيين باعتبارهم فاعلين اقتصاديين نشطين.ولاحظ الهمّامي أنّ المجتمع التونسي، رغم تقدّمه الرقمي، لا يزال متأخرا على مستوىوتبنّي الابتكار، معتبرا أنّ مسؤولية الدولة تكمن في توفيروأبرزت الدراسة تطوّرا في نسبة النفاذ إلى شبكة الإنترنت، التي ارتفعت منإلىوبيّنت أنّ عدد مستخدمي منصةفي تونس بلغ نحو، في حين شهد عدد مستخدميارتفاعا بنسبةمقارنة بالسنوات الماضية ليصل إلى حوالي، فيما لا تزال منصةتتصدّر المشهد الرقمي بعدد مستخدمين يناهزكما استعرضت الدراسة تجارب دولية تحوّلت فيهاإلى قطاع قائم بذاته ضمن اقتصاد الإعلام، وأبرزت صعود منافسين جدد للصحفيين، وعلى رأسهم، ما أدّى إلى تراجع ثقة الجمهور في المؤسسات مقابل تنامي الثقة في الأفراد، ودفع عديد الصحفيين إلى التحوّل إلى مؤثرين، بل وتشجيع بعض المؤسسات لهذا التوجّه، وفق ما أكده الصادق الهمّامي.