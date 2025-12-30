Babnet   Latest update 07:18 Tunis

رئيس الجمهوريّة :الفلاحة جزء من الأمن القومي التّونسي، والواجب الوطنّي المقدّس يقتضي تذليل كلّ الصّعوبات خصوصا أمام صغار الفلاّحين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6953670bd88aa5.62077055_jmlheifnogkpq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Decembre 2025 - 01:45 قراءة: 1 د, 20 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس بقصر قرطاج، كلاّ من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري عزالدين بالشيخ ،والرئيس المدير العام للدّيوان الوطني للزّيت معز بن عمر، والرئيس المدير العام للدّيوان الوطني للأعلاف نزار العيّاري

وجدّد رئيس الدّولة تأكيده في بداية هذا الاجتماع على أنّ الفلاحة جزء من الأمن القومي التّونسي،مُشدّدا على أنّ تونس حباها الله بكلّ الخيرات ومنّ عليها بصابة قياسيّة بعد انحباس طويل للأمطار، والواجب الوطنّي المقدّس يقتضي تذليل كلّ الصّعوبات،خصوصا أمام صغار الفلاّحين حتى يجدوا حقّهم كاملاً غير منقوص سواء في مستوى جني الزيتون وعصره ،ثمّ إثر ذلك في تسويقه في كامل أنحاء الجمهوريّة وخارجها،ومؤكّدا على ضرورة التدخّل السّريع والعاجل للحدّ من معاناتهم


وجدّد رئيس الجمهوريّة وفق بلاغ لمصالح الرئاسة ،التأكيد على دور الدّيوان الوطني للزّيت ،مشيرا إلى أنّ التطوّر الحاصل في طاقة التخزين بين السنتين الماضية والجارية يبقى دون المأمول والزيادة المسجّلة طفيفة ولا تفي بالحاجة



كما أكّد على أنّ الدّولة لها ما يكفي من التشريعات للحفاظ على ثرواتها، والوقوف إلى جانب شعبها في كافّة الميادين، ولن تترك اللّوبيّات وامتداداتها يمسّون شعرة واحدة لأبناء شعبنا في كلّ مكان

وتمّ التطرّق أيضا، في هذا الاجتماع إلى دور الدّيوان الوطني للأعلاف في توفير الأعلاف للفلاّحين ،والتصدّي لكلّ من حاول ولا يزال يحاول يائسا احتكار السّوق وهم معروفون من الذين خفّضوا الأسعار حتى لا يقوم هذا الدّيوان بدوره في تعديل السّوق

ومن ناحية أخرى، أكّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة العمل على تجديد الثروة الحيوانيّة من خرفان وأبقار وإبل وغيرها ،والحفاظ على بذورنا التونسية حتى لا تبقى بلادنا رهينة لأيّ جهة أجنبيّة تتحكّم في أسعارها ،وتمسّ من سيادتنا الفلاحيّة

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321084

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Tanzanie CAN 2025 - Tunisie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Ouganda CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Botswana CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Benin CAN 2025 - Senegal CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 | 10 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:14
14:54
12:29
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
10° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
16°-9
17°-9
19°-9
20°-13
  • Avoirs en devises 25520,7
  • (29/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38216 DT
  • (29/12)
  • 1 $ = 2,88829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/12)     942,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/12)   26605 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026