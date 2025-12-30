رئيس الجمهوريّة :الفلاحة جزء من الأمن القومي التّونسي، والواجب الوطنّي المقدّس يقتضي تذليل كلّ الصّعوبات خصوصا أمام صغار الفلاّحين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6953670bd88aa5.62077055_jmlheifnogkpq.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس بقصر قرطاج، كلاّ من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري عزالدين بالشيخ ،والرئيس المدير العام للدّيوان الوطني للزّيت معز بن عمر، والرئيس المدير العام للدّيوان الوطني للأعلاف نزار العيّاري



وجدّد رئيس الدّولة تأكيده في بداية هذا الاجتماع على أنّ الفلاحة جزء من الأمن القومي التّونسي،مُشدّدا على أنّ تونس حباها الله بكلّ الخيرات ومنّ عليها بصابة قياسيّة بعد انحباس طويل للأمطار، والواجب الوطنّي المقدّس يقتضي تذليل كلّ الصّعوبات،خصوصا أمام صغار الفلاّحين حتى يجدوا حقّهم كاملاً غير منقوص سواء في مستوى جني الزيتون وعصره ،ثمّ إثر ذلك في تسويقه في كامل أنحاء الجمهوريّة وخارجها،ومؤكّدا على ضرورة التدخّل السّريع والعاجل للحدّ من معاناتهم







وجدّد رئيس الجمهوريّة وفق بلاغ لمصالح الرئاسة ،التأكيد على دور الدّيوان الوطني للزّيت ،مشيرا إلى أنّ التطوّر الحاصل في طاقة التخزين بين السنتين الماضية والجارية يبقى دون المأمول والزيادة المسجّلة طفيفة ولا تفي بالحاجة







كما أكّد على أنّ الدّولة لها ما يكفي من التشريعات للحفاظ على ثرواتها، والوقوف إلى جانب شعبها في كافّة الميادين، ولن تترك اللّوبيّات وامتداداتها يمسّون شعرة واحدة لأبناء شعبنا في كلّ مكان



وتمّ التطرّق أيضا، في هذا الاجتماع إلى دور الدّيوان الوطني للأعلاف في توفير الأعلاف للفلاّحين ،والتصدّي لكلّ من حاول ولا يزال يحاول يائسا احتكار السّوق وهم معروفون من الذين خفّضوا الأسعار حتى لا يقوم هذا الدّيوان بدوره في تعديل السّوق



ومن ناحية أخرى، أكّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة العمل على تجديد الثروة الحيوانيّة من خرفان وأبقار وإبل وغيرها ،والحفاظ على بذورنا التونسية حتى لا تبقى بلادنا رهينة لأيّ جهة أجنبيّة تتحكّم في أسعارها ،وتمسّ من سيادتنا الفلاحيّة



