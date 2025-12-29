الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب: تواصل قبول الأعمال المرشحة لجوائز الإبداع الأدبي والفكري وجائزتي النشر إلى يوم 30 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6398d02324a7a1.31024106_qoplefmhingkj.jpg width=100 align=left border=0>

يتواصل قبول الأعمال الأدبية والفكرية لجوائز الإبداع الأدبي والفكري وجائزتي النشر إلى يوم 30 جانفي 2026، وذلك ضمن فعاليات الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب التي ستُقام من 23 أفريل إلى 3 ماي 2026.



وتشمل جوائز الإبداع الأدبي والفكري 6 جوائز قيمة كل واحدة منها 15 ألف دينار، وهي "جائزة البشير خريف للإبداع الروائي" و"جائزة علي الدوعاجي للإبداع في الأقصوصة" و"جائزة فاطمة الحداد في الكتابات الفلسفية" و"جائزة الطاهر الحداد في الدراسات الإنسانية والأدبية" و"جائزة مصطفى خريف للإبداع الشعري" و"جائزة الصادق مازيغ للترجمة من العربية أو إليها".





وحددت شروط الترشح من بينها أن يكون المترشح تونسي الجنسية وأن يكون الكتاب قد صدر بعد غرّة جانفي 2025، وألا يكون العمل قد نال جوائز سابقة وألا تكون المؤلفات منشورة على الحساب الخاص.



وبخصوص جائزتي النشر، فتبلغ قيمتها 10 آلاف دينار لكل جائزة، وهما "جائزة عبد القادر بن الشيخ لأفضل ناشر لقصص الأطفال أو اليافعين" و"جائزة نور الدين بن خذر لأفضل ناشر تونسي".

وتتعلق شروط المشاركة بجودة الإصدارات واحترام المعايير القانونية والمهنية والأقدمية في ميدان النشر والمشاركة في المعارض والقدرات التشغيلية والتسويقية.

وتودع الملفات مباشرة بمكتب الضبط بالمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بمدينة الثقافة، أو تُرسل بالبريد المضمون الوصول وفق الشروط والوثائق المحددة لكل جائزة.

