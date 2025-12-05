Babnet   Latest update 11:35 Tunis

جلسة عمل بوزارة الصحة مع وفد من كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية حول تعزيز التكوين الطبي والتعاون الثنائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6932b52196bae4.57626838_mhogfqnlepijk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 05 Decembre 2025 - 11:33
      
مثل تعزيز التعاون بين وزارة الصحة وكلية الطب بجامعة "هارفارد" الأمريكية ومتابعة مسار المترشحين التونسيين الذين أنهوا سنتين من التكوين المتخصص في الجامعة، والوقوف على مدى تقدم تكوين الدفعة الجديدة بالولايات المتحدة، محور جلسة عمل جمعت أمس الخميس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بفريق من الجامعة.

وخلال الاجتماع، الذي حضره عميد كلية الطب بتونس وممثلين عن كليات الطب، تمّ استعراض برامج جديدة لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتقييم برامج التكوين الطبي المتقدم ومسار الطلبة التونسيين الملتحقين بالجامعة الأمريكية، إضافة إلى تقييم تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الجامعة في ديسمبر 2023، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة.



وبحسب البلاغ تهدف الاتفاقية المذكورة إلى تطوير التكوين الطبي في تونس، وتمكين الأطباء من تكوين أكاديمي متقدم وشهادة ماجستير، ودعم البحث الطبي ونقل الخبرات وفق المعايير العالمية.


