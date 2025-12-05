جلسة عمل بوزارة الصحة مع وفد من كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية حول تعزيز التكوين الطبي والتعاون الثنائي

مثل تعزيز التعاون بين وزارة الصحة وكلية الطب بجامعة "هارفارد" الأمريكية ومتابعة مسار المترشحين التونسيين الذين أنهوا سنتين من التكوين المتخصص في الجامعة، والوقوف على مدى تقدم تكوين الدفعة الجديدة بالولايات المتحدة، محور جلسة عمل جمعت أمس الخميس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بفريق من الجامعة.وخلال الاجتماع، الذي حضره عميد كلية الطب بتونس وممثلين عن كليات الطب، تمّ استعراض برامج جديدة لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتقييم برامج التكوين الطبي المتقدم ومسار الطلبة التونسيين الملتحقين بالجامعة الأمريكية، إضافة إلى تقييم تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الجامعة في ديسمبر 2023، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة.