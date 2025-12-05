المرصد الاجتماعي التونسي: تصاعد خطير للعنف في تونس… والمدرسة تتحول إلى ساحة هشاشة اجتماعية

كشف تقرير المرصد الاجتماعي التونسي لشهر نوفمبر عن منحى مقلق لانتشار العنف في البلاد، واصفًا الشهر بأنه "شهر العنف التربوي بامتياز"، بعد تسجيل سلسلة من الحوادث التي هزّت الرأي العام وأعادت طرح أسئلة جوهرية حول الأمن داخل المؤسسات التربوية وحول السياقات الاجتماعية التي تنتج هذا السلوك.



المدرسة في قلب العاصفة



العنف يتجاوز المدرسة… مشهد يومي متعدد الوجوه



من يرتكب العنف؟ ومن يدفع الثمن؟



الأسباب العميقة: منظومة اجتماعية تحت ضغط



سجّل التقرير عددًا من الحوادث الخطيرة داخل المؤسسات التعليمية، من أبرزها:اتخذت أشكالًا جسدية ولفظية.، في حادثة صادمة تكشف مستوى الانفلات.بين تلميذين داخل إحدى الإعداديات.داخل معهد نموذجي في سوسة.في جبل الجلود وفرنانة، ما كشف خطورة البنية التحتية.في إعدادية شطّ السلام بقابس بسبب التسربات الغازية.هذه الحوادث مجتمعة تؤشر إلى، وتحولها في بعض المناطق من فضاء للتربية إلى فضاء هش ومهدد للعاملين والتلاميذ.لم يقتصر العنف على الفضاء التربوي، بل شمل فضاءات أخرى رصدها التقرير:: براكاج، سرقات، اعتداءات جسدية.: غلق طرقات، مناوشات، حالات توتر خلال التحركات الاجتماعية.: اعتداءات مرتبطة بالاحتجاج على التلوث أو تدهور المحيط.: اعتداءات متبادلة وظروف توتر داخل عدد من الوحدات السجنية.ضد الإطارات الطبية وشبه الطبية.: تنمّر إلكتروني، حملات تشويه، تسريب معطيات شخصية.هذه الصورة الشاملة تؤكد أن العنف بصدد التحول إلىيتخذ أشكالًا متجددة، منها ما يرتبط بالأزمات الاجتماعية ومنها ما يتغذى من التحولات الرقمية.تُظهر بيانات المرصد توزيعات لافتة:أما بالنسبة للضحايا:الأرقام تعكسفي بنية العنف، وترسّخًا لثقافة يدخل فيها الرجال بشكل أكبر كمعتدين، مقابل اتساع دائرة الضحايا من الجنسين.يؤكد التقرير أن ارتفاع العنف يعود إلى عوامل متشابكة، أهمها:وتراجع القدرة الشرائية.في غياب منظومة دعم فعّالة.والتهميش في عدد من الجهات.وقدرتها على فرض القانون.الذي يعيد إنتاج نفسه في الواقع.كما يشير إلى أن البيئة التربوية باتت مرآة للمجتمع، تعكسلدى عديد الفئات.