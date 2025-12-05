تضاعف حالات ومحاولات الانتحار في نوفمبر: مؤشر خطير على تفاقم الهشاشة والضغط النفسي في تونس

شهد شهر نوفمبر 2025 ارتفاعًا لافتًا في عدد حالات ومحاولات الانتحار، وفق تقرير المرصد الاجتماعي التونسي، حيث تم تسجيل 12 حالة مقابل 5 حالات فقط في أكتوبر، ما يعكس تدهورًا عميقًا في الوضع النفسي والاجتماعي لشرائح واسعة من التونسيين.



ضحايا من مختلف الفئات العمرية



الطرق المعتمدة ومناطق انتشار الظاهرة



أسباب اجتماعية ونفسية عميقة



دعوة إلى التحرك العاجل



أبرز التقرير أنّ موجة الانتحار لم تقتصر على فئة معينة، بل شملت:حاولت الانتحار داخل السجن* حالات أخرى تعود لأشخاص بين 40 و50 عامًاهذا التوزع العمري يعكس أن، تطال القُصَّر، الكهول، وكبار السن على حدّ سواء.تنوّعت وسائل الانتحار بين، في دلالة على مستويات عالية من الألم واليأس.وجاء توزيع الحالات حسب الولايات كالآتي:* حالات منفردة في القصرين وصفاقس ومنوبةيشير التقرير إلى أن هذا الارتفاع لا يعد حدثًا معزولًا، بل يعكس:يعيشه المواطن في ظل الأزمات المتراكمةمتفاقمةمن متابعة نفسية، مرافقة اجتماعية، أو قنوات إنصات حقيقيةويرى المرصد أنّ الكثير من هذه الحالات هيتعكس فقدان الأمل وانعدام الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة للمطالب الأساسية للمواطنين.يؤكد التقرير أن تفاقم الظاهرة يستوجب:* تعزيزفي الجهات* وضعتستهدف الفئات الهشة والتلاميذ والشباب* توفير* بعثقادرة على التدخل السريع