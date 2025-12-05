المرصد الاجتماعي التونسي: إعادة تشكّل الحراك الاحتجاجي وتفاقم مؤشرات العنف والضغط الاجتماعي

سجّل شهر نوفمبر 2025 ارتفاعًا لافتًا في نسق التحرّكات الاجتماعية والسياسية، حيث أحصى المرصد الاجتماعي التونسي 589 تحركًا، بزيادة تقارب 80% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024 (330 تحركًا). وبلغ إجمالي التحرّكات منذ بداية السنة 4838 تحركًا مقابل 2638 تحركًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة ارتفاع 83.4%.



تحوّل نوعي: من المطالب المعيشية إلى مطالب الحريات



تضييقات على المجتمع المدني والإعلام



حراك مدني واسع ومسيرات سياسية



الحق في التشغيل… احتجاجات متواصلة



البيئة: ثقل ملف قابس يعود إلى الواجهة



إضرابات عن الطعام واحتجاجات في السجون



أنماط الاحتجاج



الخارطة الجغرافية للاحتجاجات



الفئات المشاركة



تضاعف حالات ومحاولات الانتحار



ارتفاع خطير في العنف… والمدرسة في قلب الأزمة



خلاصة: نوفمبر… شهر التحوّلات الحاسمة



رصد التقرير منعطفًا غير مسبوق، إذ تقدّمت الاحتجاجات ذات الطابع(43.46%) على الاحتجاجات المتعلّقة بالحق في التشغيل (39.9%). ويعكس هذا التحوّل شعورًا متزايدًا بـ، في ظل مسارات قضائية أثّرت بعمق على الحقوق والحريات.وفي أواخر نوفمبر، صدرت أحكام استئنافية في ما يعرف بـ"قضية التآمر" تراوحت بين، تبعتها سلسلة إيقافات سياسية بارزة شملت شيماء عيسي، عياشي الهمامي، وأحمد نجيب الشابي، ما جعل من الشهر محطة فارقة فيشهد الشهرلمدة شهر، من بينها:* الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات* المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية* موقع نواة* موقع انكفاضة* مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيبوأشارت منظمات دولية إلىمثل قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 لتقييد حرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات.في المقابل، تمتيع الإعلامية والمحاميةبالسراح الشرطي مع بقاء ملاحقات أخرى مفتوحة ضدها. كما تم إطلاق سراحمع تأجيل تنفيذ العقوبة.شهدت العاصمة يوممسيرة حاشدة تحت شعار "ضدّ الظلم والحقرة" شاركت فيها قوى سياسية وحقوقية ومدنية، مطالِبة باستعادة الفضاء العام وتعزيز حرية التعبير والمساءلة.خلال الشهر:رُصدت رفضًا أو تنديدًا بأحكام قضائية.ضد قرارات إدارية وسياسية.لمساندة شخصيات.تنديدًا بمواقف سياسية.واصل المعطّلون عن العمل، خصوصًا أصحاب الشهائد العليا، تحركاتهم بالتزامن مع النقاشات البرلمانية حول قانون المالية والفصل المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم. كما سُجّلت سلسلة احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف العمل، تسوية الوضعيات المهنية، صرف الأجور، والتنديد بالطرد التعسفي.مثّلت التحركات البيئيةمن جملة التحرّكات، وكاننتيجة:* تسربات غازية خطيرة من المجمع الكيميائي* حالات اختناق متكررة لتلاميذ ومواطنينكما شهدت ولايات أخرى تحرّكات مطالبة بالماء الصالح للشرب، غلق مصبات عشوائية، وإيجاد حلول لتلوث البحر ومشاكل الصيد البحري.نفّذإضرابًا عن الطعام لمدة 33 يومًا، ساندته فيه مجموعة من الموقوفين في "قضية التآمر"، احتجاجًا على تواصل المحاكمة عن بعد.بحسب التقرير:* حالات غلق طرقات، حرق عجلات، ومسيرتان نحو العاصمةتصدّرتبـ، تليها:* منوبة: 65* قفصة: 50* القصرين: 35وتراوحت بين 3 و22 تحركًا في بقية الولايات، وكان أدناها في زغوان (3 تحركات).* النشطاء: 101 تحرك* الطلاب: 95* الموظفون والعمال: 117* السكان: 62* النقابات: 47* المحامون: 40* المعطلون عن العمل: 37* الصحفيون: 24كما شارك تلاميذ، أولياء، أطباء، سواق سيارات أجرة، تجار، وسائقو حافلات في تحركات أخرى.سجّل نوفمبر(مقابل 5 في أكتوبر)، بينهم:حاولت الانتحار داخل السجنوتوزعت وسائل الانتحار بين الحرق، التسمّم، الشنق، وطرق أخرى. وجاءت أعلى الحالات في:* بنزرت: 3* تونس: 2* قفصة والقيروان: 2وتعود الأسباب إلى ضغط نفسي شديد، هشاشة اجتماعية، بطالة، وعجز عن النفاذ إلى منظومة دعم فعالة.وصف التقرير شهر نوفمبر بأنه، حيث سجل:* اعتداءات بين تلاميذ* اعتداء تلميذ على أستاذ بقضيب حديدي* طعن بسكين بين تلاميذ* فوضى ورشق بالحجارة في معهد نموذجي بسوسة* انهيار أسقف حجرات تدريس في جبل الجلود وفرنانةكما تواصلت حالات الاختناق في إعدادية شط السلام بقابس.وتشير المعطيات إلى أن:* النساء ارتكبن* 51% من الضحايا رجال و20% نساءوشملت أشكال العنف:* عنف إجرامي* عنف احتجاجي* عنف بيئي* عنف داخل السجون* عنف داخل المستشفيات* عنف رقمي وسبرانييكشف التقرير أنّ تونس شهدت خلال نوفمبر 2025:ويرى المرصد أن ما تم تسجيله يعيد طرح ضرورة:* تعزيز سياسات الدعم النفسي والاجتماعي* صيانة الحقوق والحريات* معالجة جذور الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي* حماية الفضاء المدنيجاهز لأي إضافة أو تعديل وفق أسلوبكم التحريري.