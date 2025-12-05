المؤتمر الدولي الثاني للتغذية الدقيقة يومي 13 و14 ديسمبر 2025 بالمنستير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6932a4797c4162.87485949_pilmnkhogjqef.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن مدينة المنستير، المؤتمر الدولي الثاني للتغذية الدقيقة التي تنظمه الجمعية التونسية لعلوم التغذية الدقيقة وذلك يومي 13و14 ديسمبر الجاري باحدى النزل بالجهة .



ويشارك في هذا اللقاء العلمي نخبة من الاساتذة والباحثين والمختصين من تونس ودول أجنبية للتباحث حول أهمية التغذية الدقيقة في الوقاية والعلاج من عديد الامراض









ويهدف المؤتمر الى عرض أحدث الابتكارات العلمية في مجال التغذية الدقيقة والطب الوقائي وتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء

في هذا المجال



ويتضمن البرنامج محاضرات وورشات علمية حول آخر المستجدات في مجال التطبيقات العلاجية للتغذية الدقيقة والتوصيات العلمية من أجل التعهد بمخلفات كوفيد 19



يشار، الى أن الجمعية التونسية لعلوم التغذية الدقيقة تأسست موفى 2023 تهدف إلى نشر ثقافة التغذية الدقيقة لدى الاطارات الطبية وشبه الطبية والصيادلة وتطوير البحث العلمي في هذا المجال ونشر الوعي حول أهميته في الصحة والوقاية من الأمراض من خلال تنظيم الملتقيات والتظاهرات العلمية. ويهدف المؤتمر الى عرض أحدث الابتكارات العلمية في مجال التغذية الدقيقة والطب الوقائي وتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراءفي هذا المجالويتضمن البرنامج محاضرات وورشات علمية حول آخر المستجدات في مجال التطبيقات العلاجية للتغذية الدقيقة والتوصيات العلمية من أجل التعهد بمخلفات كوفيد 19يشار، الى أن الجمعية التونسية لعلوم التغذية الدقيقة تأسست موفى 2023 تهدف إلى نشر ثقافة التغذية الدقيقة لدى الاطارات الطبية وشبه الطبية والصيادلة وتطوير البحث العلمي في هذا المجال ونشر الوعي حول أهميته في الصحة والوقاية من الأمراض من خلال تنظيم الملتقيات والتظاهرات العلمية.