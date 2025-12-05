Babnet   Latest update 14:12 Tunis

المؤتمر الدولي الثاني للتغذية الدقيقة يومي 13 و14 ديسمبر 2025 بالمنستير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6932a4797c4162.87485949_pilmnkhogjqef.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Decembre 2025 - 13:22 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تحتضن مدينة المنستير، المؤتمر الدولي الثاني للتغذية الدقيقة التي تنظمه الجمعية التونسية لعلوم التغذية الدقيقة وذلك يومي 13و14 ديسمبر الجاري باحدى النزل بالجهة .

ويشارك في هذا اللقاء العلمي نخبة من الاساتذة والباحثين والمختصين من تونس ودول أجنبية للتباحث حول أهمية التغذية الدقيقة في الوقاية والعلاج من عديد الامراض



ويهدف المؤتمر الى عرض أحدث الابتكارات العلمية في مجال التغذية الدقيقة والطب الوقائي وتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء
في هذا المجال

ويتضمن البرنامج محاضرات وورشات علمية حول آخر المستجدات في مجال التطبيقات العلاجية للتغذية الدقيقة والتوصيات العلمية من أجل التعهد بمخلفات كوفيد 19

يشار، الى أن الجمعية التونسية لعلوم التغذية الدقيقة تأسست موفى 2023 تهدف إلى نشر ثقافة التغذية الدقيقة لدى الاطارات الطبية وشبه الطبية والصيادلة وتطوير البحث العلمي في هذا المجال ونشر الوعي حول أهميته في الصحة والوقاية من الأمراض من خلال تنظيم الملتقيات والتظاهرات العلمية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319746


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 ديسمبر 2025 | 14 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:17
05:45
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
17°-12
20°-13
21°-14
19°-13
  • Avoirs en devises
    24651,1

  • (04/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,93836 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/12)   725,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :