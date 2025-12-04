ثنائية مبابي تنهي سلسلة تعثّر ريال مدريد في الليغا بالفوز على بيلباو بثلاثية

حقق ريال مدريد فوزًا عريضًا خارج قواعده على أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي دارت مساء الأربعاء بملعب سان ماميس، ليضع حدًّا لمسيرة سلبية امتدت لثلاث مباريات دون انتصار في البطولة الإسبانية.



وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة من 15 مباراة، محتفظًا بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدّر.



بداية قوية وثنائية مبابي



سيطرة مدريدية وهدف ثانٍ قبل الاستراحة



مبابي يحسم اللقاء



دخل ريال مدريد المباراة بضغط هجومي مبكّر، أجبر حارس بيلباو أوناي سيمون على التدخل في أكثر من مناسبة، قبل أن ينجح كيليان مبابي في فكّ شيفرة الدفاع المحلي منذ الدقيقة السابعة، بعد تلقيه تمريرة طويلة انطلق بها متجاوزًا مدافعين وأسكنها الشباك بتسديدة قوية في الزاوية العليا.وخلق مبابي وفينيسيوس جونيور عدة فرص أخرى، لكنّ تألق سيمون حال دون مضاعفة النتيجة مبكرًا. وفي المقابل، اقترب بيلباو من التعديل عبر جوركا جوروزيتا قبل أن يتصدى تيبو كورتوا لمحاولتين متتاليتين ببراعة.وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول، مرّر ترينت ألكسندر-أرنولد كرة عرضية دقيقة قابلها مبابي برأسية أعادها نحو كامافينغا الذي وضعها برأسه داخل الشباك معلنًا الهدف الثاني.كورتوا واصل التألق، وأنقذ مرماه من تسديدة قوية لخواريجيزار قبل العودة إلى حجرات الملابس.في الشوط الثاني خفّف ريال مدريد من نسقه، غير أنّ مبابي واصل حضوره الهجومي القوي. وفي الدقيقة 59 استغلّ تمركزًا خاطئًا للحارس سيمون ليسدد كرة قوية من خارج المنطقة مسجّلًا الهدف الثالث وهدفه الشخصي السادس عشر هذا الموسم في الليغا، ليبتعد في صدارة الهدافين بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه.يشكّل هذا الانتصار دفعة مهمّة للمدرب تشابي ألونسو في سعيه لملاحقة برشلونة. وسيكون الفريق على موعد مع مواجهة سيلتا فيغو الأحد المقبل، قبل استقبال مانشستر سيتي في مباراة مرتقبة ضمن رابطة أبطال أوروبا بملعب سانتياغو برنابيو الأربعاء القادم.