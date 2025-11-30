Babnet   Latest update 12:28 Tunis

تونس: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي 105 أيام من التوريد

Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 11:52
      
بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 24،6 مليار دينار، بتاريخ 28 نوفمبر 2025، وهو ما يمثل 105 أيام من التوريد.

ومقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، شهدت الاحتياطات من العملة الأجنبية، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، تراجعا طفيفا بنسبة 1،3 بالمائة.



ارتفاع مداخيل السياحة والعمل

أما بخصوص مداخيل السياحة والعمل المتراكمة فقد شهدت ارتفاعا تباعا بـ 6،96 بالمائة لتبلغ 7،3 مليار دينار، و6،94 بالمائة لتبلغ 7،7 مليار دينار وذلك إلى غاية 20 نوفمبر 2025.

تراجع خدمات الدين الخارجي

من ناحية أخرى، تراجعت خدمات الدين الخارجي سنة 2025 بنسبة 13،9 بالمائة لتستقر عند مستوى 11،3 مليار دينار، مقابل 13،1 مليار دينار خلال السنة الفارطة.

ارتفاع الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة

وواصلت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة منحاها التصاعدي، حيث ارتفعت من 22 مليار دينار في 27 نوفمبر 2024 إلى 25،8 مليار دينار حاليا.

ارتفاع معاملات السوق بين البنوك

وشهد مجموع المعاملات في السوق ما بين البنوك ارتفاعا بنسبة 66 بالمائة ليصل إلى 3،7 مليار دينار، على عكس الحجم الإجمالي لإعادة التمويل طويلة الأجل الذي تراجع بنسبة 4،7 بالمائة ليستقر في حدود 11،1 مليار دينار.


