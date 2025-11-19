Babnet   Latest update 18:59 Tunis

وزير التشغيل يشارك في أول نسخة من "أولمبياد المهن" بوهران الجزائرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691e0069aa0f05.45585627_mephkqflnogij.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 18:36 قراءة: 0 د, 43 ث
      
يشارك وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، في أشغال تظاهرة أولمبياد المهن في دورتها الأولى، التي تنتظم من 17 إلى 21 نوفمبر 2025 بولاية وهران الجزائرية، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن الوزارة.

وأفاد البلاغ بأن الوزير شارك، في إطار هذه التظاهرة، في جلسة عمل مشتركة جمعت وزراء التشغيل بكل من الجزائر وليبيا وموريتانيا، بهدف بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التشغيل والتكوين والتدريب المهني.



كما أجرى شود لقاءات مع عدد من نظرائه من الدول العربية، تم خلالها التباحث حول آفاق دعم التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات التشغيل والتكوين والتدريب المهني.

وقام الوزير كذلك بزيارة مختلف فضاءات المنافسات، حيث تحادث مع المتكونين من الشباب وإطارات التكوين، واطلع عن قرب على مشاريع المبتكرين والاختصاصات التكوينية المشاركة. وثمن مبادرة تنظيم هذه التظاهرة التي تهدف إلى تطوير منظومة التكوين المهني، وتعزيز الابتكار، وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318794


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 | 28 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:49
12:12
07:01
05:31
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet21°
18° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
22°-12
17°-12
12°-9
16°-11
  • Avoirs en devises
    24599,8

  • (19/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41637 DT        1$ =2,94704 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/11)   1429,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:59 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*