وزير التشغيل يشارك في أول نسخة من "أولمبياد المهن" بوهران الجزائرية

يشارك وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، في أشغال تظاهرة أولمبياد المهن في دورتها الأولى، التي تنتظم من 17 إلى 21 نوفمبر 2025 بولاية وهران الجزائرية، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن الوزارة.



وأفاد البلاغ بأن الوزير شارك، في إطار هذه التظاهرة، في جلسة عمل مشتركة جمعت وزراء التشغيل بكل من الجزائر وليبيا وموريتانيا، بهدف بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التشغيل والتكوين والتدريب المهني.









كما أجرى شود لقاءات مع عدد من نظرائه من الدول العربية، تم خلالها التباحث حول آفاق دعم التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات التشغيل والتكوين والتدريب المهني.



وقام الوزير كذلك بزيارة مختلف فضاءات المنافسات، حيث تحادث مع المتكونين من الشباب وإطارات التكوين، واطلع عن قرب على مشاريع المبتكرين والاختصاصات التكوينية المشاركة. وثمن مبادرة تنظيم هذه التظاهرة التي تهدف إلى تطوير منظومة التكوين المهني، وتعزيز الابتكار، وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.