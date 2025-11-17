تقدم اشغال مضاعفة الطريق الرومانية جربة-جرجيس بنسبة 74 بالمائة

بلغت نسبة تقدم اشغال مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 117، التي تعرف بالطريق الرومانية جربة-جرجيس، على طول 3ر6 كلم، 74 بالمائة، حيث برزت اغلب مكونات المشروع وخاصة بعد تعلية جزء من الطريق وتغليف جزء بالخرسانة الاسفلتية.







ويعتبر هذا المشروع، من المشاريع الكبرى بولاية مدنين، وقد تجاوزت تكاليف انجازه 48 مليون دينار، وسيصبح مع انتهاء اشغاله طريقا في اتجاهين، عرض كل اتجاه 7 امتار للدخول الى جزيرة جربة واتجاهين للخروج منها، ويتوسطهما تنوير عمومي على طول الطريق التي ستغلف بالخرسانة الاسفلتية متضمنة تشويرا افقيا وعموديا وتجهيزات حماية بما يحسن من الانسياب المروري ويضمن السلامة لمستعملي الطريق، الى جانب مضاعفة للجسر الحالي، وفق معطيات تم تقديمها خلال جلسة عمل انتظمت لمتابعة المشاريع بمعتمدية جربة اجيم.ويكتسي هذا المشروع خصوصية باشغاله التي تتسم بوجود جزء كبير منها في البحر، من خلال ردمه بكميات هامة من الحجارة كبيرة الحجم، التي اثّر عدم توفّرها في فترة ما، على تعطل المشروع، اضافة الى ما تقتضيه الاشغال من دقة وصعوبة، خاصة عملية الردم وتاثرها بالاحوال الجوية.يذكر ان جلسة عمل انتظمت مؤخرا تحت اشراف وزير التجهيز والاسكان لمتابعة تقدم المشروع، اقرت تسخير كل الامكانيات اللوجستية والبشرية لدفع نسق انجاز هذا المشروع وامهال مجمع المقاولات فترة زمنية لرفع نسق الاشغال حتى يدخل المشروع حيز الاستغلال في الاجال، مع الحرص على توفير كل مقومات الحماية والسلامة لضمان سلامة مستعملي الطريق .وتشهد هذه الطريق كثافة مرورية هامة رغم تواصل الاشغال بها وخاصة في فصل الصيف وفي العطل لتاثرها بحركة بطاحات جزيرة جربة، فكلما ارتفع الضغط على البطاحات تتكثف الحركة بهذه الطريق، هروبا من طول الانتظار، اضافة الى تاثر البطاحات بسوء الاحوال الجوية التي تتوقف معها البطاحات عن النشاط، لتكون الطريق الرومانية المنفذ الوحيد للدخول او الخروج من جزيرة جربة.