وزير التجهيز : رصد اعتمادات  تناهز 600 مليون دينار لفائدة الجسور والطرقات

ميزانية كشف وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري، مساء الاحد، عن رصد اعتمادات تناهز 600 مليون دينار، خلال سنة 2026، اي تقريبا 40 بالمائة من مهمة الوزارة، لفائدة الجسور والطرقات.

وأفاد الوزير، في الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والاقاليم المنعقدة بقصر باردو، والمخصصة لمناقشة مهمة التجهيز والإسكان من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بأنه وقع تخصيص 300 مليون دينار من هذه الاعتمادات للطرقات المرقمة و 100 مليون دينار لصيانة المسالك قرابة 350 كيلومتر.

كما خصصت الوزارة، وفق الزواري، 100 مليون دينار لاصلاح مخلفات الفيضانات والانزلاقات و30 مليون دينار لتدعيم السلامة المرورية و45 مليون دينار للاعتناء ببطاحات جربة واقتناء بطاح جديد، اضافة الى تمويل برنامج صيانة الطرقات عن طريق الشركات والمقاولات واقتناء وتدعيم المعدات الموجودة وخاصة منها الالات الماسحة ورصد اعتمادات بقيمة 18 مليون دينار لاقتناء الات ماسحة.



وبين في ذات السياق ان بقية الاعتمادات موضوعة لصالح المشاريع الطرقية والمسالك ومعظمها لمواصلة تنفيذ المشاريع التي انطلقت والمشاريع التي سيتم الشروع في انجازها.واكد الوزير ان الوزارة ستشرع خلال السنة القادمة في انجاز 37 مشروعا بكلفة جملية تناهز 2،9 مليار دينار، وستشمل مشاريع كبرى على غرار المحور الاقتصادي الطريق الوطنية رقم 13 الذي يربط القصرين وسيدي وبوزيد وصفاقس بكلفة 1،4 مليار دينار.ومن المشاريع الاخرى، وفق وزير التجهيز، الطريق الوطنية رقم 2 التي تربط بين القيروان والنفيضة بكلفة 300 مليون دينار والطريق الجهوية 77 مكثر الحبابسة بكلفة 110 مليون دينار لاكثر من 50 كيلومترا، الى جانب بناء 14 جسور جديدة بالمهدية والقيروان وسليانة وقابس والمنستير وبن عروس ومنوبة وصفاقس وبنزرت وباجة ونابل.وأشار الى ان الوزارة تعمل كذلك على بعض المشاريع الاخرى بولاية قفصة كالطريق المحلية 899 التي تربط السند بالطريق الوطنية رقم 3 قرابة 30 كيلومترا ومنعرج جرجيس بكلفة تناهز 110 ملايين دينار، مشيرا الى ان كلفة المشاريع المتواصلة الى حد الان اكثر من 4 مليارات دينار وان الوزارة بصدد انجاز 79 مشروعا جلها في مجال تنمية شبكة الطرقات.واكد الزواري في هذا الشان، انه سيقع تدعيم انتداب المهندسين والتقنيين والاداريين ومراقبي الاشغال، بغاية الحرص على انجاز جل المشاريع المذكورة سالفا.واضاف ان الوزارة ستنطلق في انجاز مشاريع محورية مستقبلية في اطار المخطط التنموي 2026-2030، التي تربط الاقاليم ببعضها البعض، من اهمها الطريق السيارة بوسالم الى حدود فرنانة تقريبا 45 كيلومتر والطريق السيارة تونس الكاف، علاوة على تحضير محورين في الجنوب منها الطريق الوطنية رقم 15 التي تربط القصرين بقابس عبر قفصة والطريق الوطنية رقم 16 التي تربط انطلاقا من قابس كمحور الى حدود القطر الجزائري عبر قبلي الى حدود حزوة .كما تشتغل الوزارة، وفق الزواري، على دراسة ربط وصلة دائمة بين جزيرة جربة واجيم والجرف، وتم اطلاق طلب عروض في الغرض في انتظار الشروع فيها في القريب العاجل، مؤكدا انه سيتم الانتهاء خلال سنة 2026 من العديد من المشاريع منها المدخل الجنوبي بالعاصمة ومشروع قربص وجلمة ووصلة بنزرت.