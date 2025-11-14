Babnet   Latest update 23:05 Tunis

وزيرة الصناعة: تونس ستصدر قرابة 40 الف طن من زيت الزيتون المعلب خلال موسم 2024- 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691714fa44e597.75884248_hnqklfmepgoji.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 22:51
      
توقعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة شيبوب الثابت أن تبلغ صادرات زيت الزيتون المعلب لموسم 2024-2025 قرابة 40 ألف طن، في وقت دخلت فيه البلاد موسم إنتاج جديد.

وأضافت شيبوب خلال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان أن تفعيل آليات صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب مكن منذ انطلاقه سنة 2006 إلى موفى سبتمبر 2025 من تحقيق تطور ملحوظ في صادرات الزيت المعلب.



وأشارت الوزيرة خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 إلى أن تدخلات الصندوق ساهمت في تطوير وجهات التصدير لتبلغ أكثر من 60 وجهة في 2025 مقابل 19 وجهة عند انطلاق البرنامج، وفاق عدد المؤسسات المصدرة لزيت الزيتون المعلب في تونس 50 مؤسسة وفق بيانات الوزارة.

وأكدت شيبوب دور الوزارة في تثمين الزيت التونسي من خلال منحه قيمة مضافة ودعم تصديره في الأسواق الخارجية عبر تدخلات صندوق النهوض بالصادرات. كما أولت الوزارة عناية خاصة بالمصدرين الناشئين من خلال إسناد منح تفاضلية لإنجاز برامجهم التصديرية على امتداد 3 سنوات، تشمل توظيف خبير في التصدير لمرافقة المصدر الناشئ.

كما دعمت الوزارة خلال سنة 2025 مشاركة المصدرين الناشئين في مهمات استكشافية للأسواق الأوروبية وتدريبهم لتعزيز قدراتهم الترويجية. وأكدت الوزيرة مواصلة دعم تصدير زيت الزيتون المعلب والتوجه إلى أسواق جديدة، على غرار روسيا.


