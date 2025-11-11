Babnet   Latest update 21:17 Tunis

وزيرة الشؤون الثقافية تستقبل وزير الثقافة الروماني في مستهل زيارة رسمية إلى تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69138d86ec1bd8.73971746_mhgokpljqnfie.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 11 Novembre 2025
      
استقبلت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، اليوم الثلاثاء بمطار تونس قرطاج الدولي، وزير الثقافة الروماني  أندراش إيشتفان ديمتر، وذلك في إطار زيارة رسمية يؤديها الى تونس يومي 11 و12 نوفمبر 2025، حسب ما ورد في بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية.
وحضر الاستقبال سفير رومانيا لدى الجمهورية التونسية فالنتان شيبريان مونتيان، وكونستانتين تيودور، نائب السفير.




وبهذه المناسبة، رحّبت أمينة الصرارفي بنظيرها الروماني، مؤكّدة أهمية هذه الزيارة في دعم الشراكة الثنائية وتطوير المشاريع المشتركة في مجالات متعدّدة على غرار التراث والفنون وتبادل الخبرات وتنظيم التظاهرات الثقافية المشتركة بين البلدين.
ومن جهته، عبر وزير الثقافة الروماني أندراش إيشتفان ديمتر عن سعادته بزيارة تونس، مُعربا عن تقديره لحرص الجانب التونسي على تعزيز علاقات التعاون الثقافي بين البلدين، مشيرا إلى أن تونس تُعدّ شريكًا مهمًا لرومانيا في المجال الثقافي، مبيّنًا أن الزيارة ستُسهم في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين البلدين.
وتندرج هذه الزيارة في إطار حرص البلدين على توطيد علاقات الصداقة والتعاون وفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي بما يساهم في إبراز الموروث الحضاري الغني لتونس ورومانيا وتعزيز حضور الثقافة التونسية في الفضاء الأوروبي.
ومن المنتظر أن تشمل هذه الزيارة توقيع برنامج تعاون ثقافي تونسي روماني الى جانب زيارة لعدد من المؤسسات الثقافية.


الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 20 جمادى الأول 1447
