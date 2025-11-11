المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي

يفتتح المنتخب التونسي لكرة القدم، يوم الأربعاء، سلسلة مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي بمواجهة المنتخب الموريتاني على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء، في إطار التحضير لمنافسات كأس العرب المقررة بقطر من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 وكأس إفريقيا للأمم بالمغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.



وستتواصل هذه الاستعدادات بمباراتين وديتين إضافيتين، الأولى أمام منتخب الأردن يوم 14 نوفمبر في نفس الملعب والتوقيت، والثانية أمام المنتخب البرازيلي يوم 18 نوفمبر بملعب بيار موروا بمدينة ليل الفرنسية بداية من الساعة الثامنة والنصف مساء.



على الرغم من الطابع الودي لهذه المباريات، فإنها تحمل، سواء بالنسبة للمدربالذي يسعى إلى تشكيل هوية فنية متوازنة تجمع بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية، أو بالنسبة للاعبين الذين يطمحون لإقناع الجهاز الفني بحجز مكان في التشكيلة الأساسية قبل انطلاق الاستحقاقات الرسمية.وفي ظل ضغط جدول المباريات، قرر الإطار الفني توجيه الدعوة إلى، شهدت انضمام المهاجم الشاب، وعودة بعض الوجوه البارزة مثل، و، و. في المقابل، يغيب عن القائمة كل من حارس الترجي الرياضي، ولاعب الارتكاز، والمدافع، والظهير الأيمنبسبب عدم تسريح أنديتهم.في حراسة المرمى، يتصدرالخيارات، إلى جانب عناصر الدفاع التي شكلت العمود الفقري للمنتخب خلال السنوات الماضية مثل، و، و، و، مع عودةبعد استعادة جاهزيته البدنية.وفي خط الوسط، تم الاحتفاظ بالعناصر المعهودة مثل، و، و، و، إلى جانبلتعزيز الخيارات الدفاعية وصناعة اللعب.أما في الهجوم، فتتنوع الخيارات التكتيكية بين، و، و، مدعومين بالوجوه الجديدة مثل، بالإضافة إلى لاعبين ذوي خبرة تهديفية مثل، و، وويعطي القرار الذي أعلن عنه الطرابلسي بأنأهمية إضافية لهذه المباراة، إذ تمثل فرصة لتعزيز الانسجام بين اللاعبين وتحديد أدوارهم بدقة، ومتابعة تطورهم الفني قبل المواجهات الرسمية، بما فيها المباراة الاستثنائية أمام منتخب البرازيل.وتشير الإحصائيات إلى أن المنتخب التونسي لم يسبق أن خسر أمام نظيره الموريتاني في، محققًا، فيما انتهت آخر مباراة بينهما بالتعادل السلبي في 6 جانفي 2024، ضمن استعدادات كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2024. ولم تهتز شباك تونس سوى مرة واحدة في آخر ثماني مواجهات ضد موريتانيا، بينما سجلت 13 هدفًا نال نصيب الأسد منهاعلى الجانب الموريتاني، تعد المباراة محطة هامة للتحضير لمواجهة الكويت يوم 25 نوفمبر في قطر ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العرب، تحت قيادة المدرب الإسباني، الذي يسعى لاستغلال المباراتين الوديتين أمام تونس وليبيا لوضع اللمسات النهائية على التشكيلة والتكتيك المتوقع اعتماده أمام الأزرق الكويتي.ويضم المنتخب الموريتاني لاعبين بارزين من نواذيبو وعناصر نشطة في البطولات الأجنبية، مثل، و، وفي الدفاع، و، و، وفي الوسط، و، وفي الهجوم، آملاً في تحقيق أكبر استفادة فنية لضمان فرصه في التأهل العربي وتعويض إخفاقه في الوصول إلى كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025.