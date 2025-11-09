"التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين

"التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق"، ذلك هو موضوع ندوة اقليمية ينظمها مركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين الراجع بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني يوم 11 نوفمبر الجاري بمقره، بالشراكة مع ولاية المنستير، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، والإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بالمنستير.



ويمثل هذا اليوم الإقليمي فرصة هامّة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود من أجل تطوير قطاع ميكانيك السيّارات الكهربائية والهجينة في تونس، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية والبيئية العالمية، وفق بلاغ للوكالة التونسية للتكوين المهني.



وتهدف هذه الندوة إلى دعم جاهزية منظومة التكوين المهني لمواكبة التحولات التكنولوجية في قطاع السيارات، ومناقشة السبل الكفيلة بإعداد كفاءات وطنية قادرة على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل في مجال ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، عبر بلورة رؤية تشاركية تجمع الهياكل العمومية والمهنية والجامعية والقطاع الخاصويٌنتظر أن يسهم هذا اليوم الاقليمي في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة وبلورة رؤية مشتركة لتطوير قطاع ميكانيك السيّارات الكهربائية والهجينة، فضلا عن تأمين انطلاق التكوين في اختصاص تقني سامي في صيانة السيارات الهجينة والكهربائية، بالإسراع في إعداد برنامج التكوين، وتكوين المكونين، وتوفير المعدات والتجهيزات، واستكشاف فرص التعاون الدولي.ويتضمن برنامج الندوة مداخلات علمية ومهنية وزيارات ميدانية للورشات ومعرضا لمشاريع التخرج واتفاقيات تعاون بين الهياكل المتدخلة في القطاع.وسيشارك في هذا الحدث ممثلون عن ولايات الإقليم الثالث (المنستير، سوسة، المهدية، القيروان، القصرين، وسليانة) من سلط جهوية وهياكل مهنية إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين وممثلين عن مكونات من المجتمع المدني ذات العلاقة بصناعة مكونات السيارات.