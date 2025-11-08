Babnet   Latest update 17:09 Tunis

الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 08 Novembre 2025
      
اختتمت، اليوم السبت، الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي أسفرت عن النتائج التالية:

المجموعة الثانية


ملعب فرحات حشاد – أريانة

جمعية أريانة 1 – 1 جندوبة الرياضية

ملعب قربة
النادي القربي 0 – 0 مستقبل القصرين

ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية 2 – 1 تقدم ساقية الداير

قلعة سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد 0 – 0 اتحاد قصور الساف

ملعب قفصة
قوافل قفصة 1 – 0 الملعب القابسي

الجمعة 7 نوفمبر 2025

* ملعب المكنين: سبورتينغ المكنين 3 – 0 نسر جلمة
* ملعب بوشمة: أمل بوشمة 2 – 2 هلال الرديف

الترتيب – المجموعة الثانية

| الترتيب | الفريق | ن | ل |
| ------- | ------------------ | -- | - |
| 1 | تقدم ساقية الداير | 15 | 8 |
| 2 | مستقبل القصرين | 14 | 8 |
| 3 | القلعة الرياضية | 14 | 8 |
| 4 | الملعب القابسي | 12 | 7 |
| 5 | اتحاد قصور الساف | 12 | 8 |
| 6 | قوافل قفصة | 12 | 8 |
| 7 | جندوبة الرياضية | 12 | 8 |
| 8 | جمعية أريانة | 11 | 7 |
| 9 | أمل بوشمة | 10 | 8 |
| 10 | هلال الرديف | 9 | 8 |
| 11 | سبورتينغ المكنين | 8 | 8 |
| 12 | النادي القربي | 8 | 8 |
| 13 | نسر جلمة | 3 | 8 |
| 14 | أولمبيك سيدي بوزيد | 3 | 8 |

المجموعة الأولى

الجمعة 7 نوفمبر 2025

* ملعب حمام الأنف: نادي حمام الأنف 7 – 0 هلال الشابة
* منزل بورقيبة: الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة 0 – 2 اتحاد تطاوين
* حمام سوسة: أمل حمام سوسة 1 – 0 اتحاد بوسالم
* المهدية: مكارم المهدية 1 – 0 كوكب عقارب
* الشبيكة: بعث بوحجلة 1 – 1 هلال مساكن
* صفاقس (2 مارس): نادي محيط قرقنة 2 – 3 جمعية مقرين

الاثنين 10 نوفمبر 2025

* رادس (ملعب الهادي بن رمضان): سبورتينغ بن عروس سكك الحديد الصفاقسي

* الحكم: جاسر قيراط

الترتيب – المجموعة الأولى

| الترتيب | الفريق | ن | ل |
| ------- | ----------------------------- | -- | - |
| 1 | نادي حمام الأنف | 19 | 8 |
| 2 | اتحاد تطاوين | 17 | 8 |
| 3 | بعث بوحجلة | 14 | 8 |
| 4 | أمل حمام سوسة | 14 | 8 |
| 5 | هلال مساكن | 13 | 8 |
| 6 | سبورتينغ بن عروس | 12 | 7 |
| 7 | مكارم المهدية | 11 | 8 |
| 8 | هلال الشابة | 10 | 8 |
| 9 | جمعية مقرين | 10 | 8 |
| 10 | محيط قرقنة | 7 | 8 |
| 11 | الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 6 | 8 |
| 12 | سكك الحديد الصفاقسي | 5 | 7 |
| 13 | كوكب عقارب | 5 | 8 |
| 14 | اتحاد بوسالم | 5 | 8 |


تونس
