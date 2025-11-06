Babnet   Latest update 20:15 Tunis

كأس العالم لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الأرجنتيني 0 - 1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690cf2bfa21469.91786978_ipkngolfqjemh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 19:10
      
انهزم المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة اليوم الخميس أمام نظيره الأرجنتيني بنتجية 0 - 1 لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم الجارية بقطر.

وجاء هدف فوز المنتخب الأرجنتيني، في اللقاء الذي أقيم بملعب عادل مال الله بالدوحة، عن طريق فيليب بوخول في الدقيقة 67.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده الى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة فيما تجمد رصيد المنتخب التونسي عند 3 نقاط في المركز الثاني.

ولحساب نفس الجولة للمجموعة ذاتها يتبارى حاليا منتخب بلجيكا مع فيجي.
وكان المنتخب التونسي قد استهل مشواره يوم الاثنين بفوز كاسح على منتخب فيجي بسداسية نظيفة، فيما فازت الأرجنتين على بلجيكا بنتيجة 3 - 2 .
 ويختتم المنتخب التونسي مشواره في دور المجموعات يوم الأحد القادم بملاقاة نظيره البلجيكي.
وعقب نهاية دور المجموعات يتأهل الى الدور الثاني صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الـ12 بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.
ر/سمس


الخميس 06 نوفمبر 2025 | 15 جمادى الأول 1447
