الرابطة الثانية - تاخير لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي الى يوم الاثنين

تقرر تأجيل مباراة سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي، لحساب الجولة الثامنة من المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، إلى يوم الاثنين 10 نوفمبر الجاري، بعد أن كانت مقررة يوم السبت.



وفي ما يلي تذكير بتعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة (تنطلق جميع المباريات على الساعة 14:30):









المجموعة الأولى

الجمعة 7 نوفمبر 2025



ملعب حمام الأنف: نادي حمام الأنف – هلال الشابة الحكم: فادي بوخريص*

ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة: الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – اتحاد تطاوين الحكم: وليد الهذلي*

ملعب حمام سوسة: أمل حمام سوسة – اتحاد بوسالم الحكم: إيهاب بن كيلاني*

ملعب أحمد خواجة بالمهدية: مكارم المهدية – كوكب عقارب الحكم: أكرم النايلي*

ملعب الشبيكة: بعث بوحجلة – هلال مساكن الحكم: وائل العجنقي*

ملعب 2 مارس بصفاقس: نادي محيط قرقنة – جمعية مقرين الحكم: سفيان جبارة*



الاثنين 10 نوفمبر 2025



ملعب الهادي بن رمضان برادس: سبورتينغ بن عروس – سكك الحديد الصفاقسي الحكم: جاسر قيراط*



المجموعة الثانية

الجمعة 7 نوفمبر 2025



ملعب المكنين: سبورتينغ المكنين – نسر جلمة الحكم: نزار الرياحي*

ملعب بوشمة الاصطناعي: أمل بوشمة – هلال الرديف الحكم: أنور العكروتي*



السبت 8 نوفمبر 2025



ملعب فرحات حشاد أريانة: جمعية أريانة – جندوبة الرياضية الحكم: عبد السلام ماني*

ملعب قربة: النادي القربي – مستقبل القصرين الحكم: حسام بولعراس*

ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – تقدم ساقية الداير الحكم: سيف الورتاني*

قلعة سيدي بوزيد: أولمبيك سيدي بوزيد – اتحاد قصور الساف الحكم: حسان السالمي*

قلعة سيدي بوزيد: أولمبيك سيدي بوزيد – اتحاد قصور الساف الحكم: حسان السالمي*

ملعب قفصة: قوافل قفصة – الملعب القابسي الحكم: محمود قصيعة*