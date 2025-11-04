Babnet   Latest update 18:24 Tunis

بيت الرواية ينظم تظاهرة "الميعاد" حول تفاعل السرد بالشعر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e13173eb50e69.02516423_jmkeqnpgfiohl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 17:09
      
ينظم بيت الرواية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع جمعية ابن عرفة الثقافية تظاهرة أدبية بعنوان "الميعاد"، وذلك يوم الجمعة 7 نوفمبر الجاري بفضاء "راعي النجوم" في بيت الرواية.

وتهدف هذه التظاهرة إلى إبراز أوجه التفاعل بين السرد والشعر من خلال جلسة أدبية بعنوان "في تعالق السرد بالشعر". ويؤثثها عدد من الكتّاب والباحثين التونسيين الذين قدموا قراءات نقدية تتقاطع فيها التجارب السردية مع الحس الشعري.



ويقدم الكاتب سوف عبيد مداخلة بعنوان "أبو القاسم الشابي في قصائده النثرية"، فيما تتناول الكاتبة مسعودة بوبكر موضوع "الذاكرة الشعرية في سردية رحلة بين الأطلسين". ويشارك الكاتب عادل الجريدي بمداخلة حول "ومضة الشعر وزمن القصة". كما تقدم الكاتبة زهرة الحواشي قراءة في "الشعر الشعبي في رواية ابن العاقر"، وتتناول الكاتبة حبيبة المحرزي تطور التجربة الإبداعية من القصيدة إلى القصة القصيرة والرواية، في حين يختتم الكاتب مختار بن إسماعيل الجلسة بمداخلة بعنوان "من القصيدة إلى الرواية... حالتان لشجون واحدة".

ويتضمّن برنامج التظاهرة أيضا قراءات قصصية وشعرية يقدّمها الأدباء الضيوف، في لقاء أدبي يجمع بين جماليات السرد وفضاءات الشعر ويتنزّل في إطار دعم الإبداع الأدبي وتثمين الحوار بين الأجناس الفنية.


