مرصد الصحراء والساحل يدعو الى اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة لحماية التنوع البيولوجي في افريقيا

دعا مرصد الصحراء والساحل، خلال مشاركته في القمة الأفريقية الأولى للتنوع البيولوجي التي تنتظم من 2 إلى 5 نوفمبر 2025 في غابورون ببوتسوانا، الى اعتماد منهج شامل ومتكامل يربط بين الحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والتكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات.



واشار المرصد، في بلاغ له، الى ان هذا المنهج يشكل الركائز الرئيسية لرؤية واحدة: أفريقيا موحدة وقوية ومستدامة، متحكمة في مواردها وفاعلة في مستقبلها.



وأكد الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل نبيل بن خطرة في كلمة له، أن التعاون الإقليمي يظل حجر الزاوية في بناء أفريقيا مستدامة ومرنة، تجمع بين الحفاظ على البيئة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتنمية البشرية مسلطا الضوء على أهمية تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود لتخفيف الضغط على النظم البيئية الطبيعية وتعزيز إدارة الموارد بشكل أكثر استدامة.وشدد على اهمية تعزيز صمود المجتمعات المحلية بهدف تقليص الضغط على الثروات الطبيعية وتطوير تصرف اكثر استدامة موضحت كيف يُمكن للإدارة المشتركة للموارد الطبيعية أن تُشكّل دافعًا للتكيّف مع تغير المناخ وحافزًا للتضامن الإقليمي.وقال الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل "من بين المبادرات الرئيسية إنشاء نظام إنذار مبكر متعدد المخاطر وتعزيز وحدة الإدارة الإقليمية لمجمع W-Arly-Pendjari العابر للحدود (WAP)، وكلاهما يهدف إلى استباق الأزمات وحماية المجتمعات المحلية والحفاظ على النظم البيئية المشتركة".ولفت الى أن السياسات البيئية الفعالة تعتمد على أنظمة رصد وتقييم ودعم اتخاذ قرارات فعّالة، قادرة على تقييم الآثار الفعلية وتوجيه العمل العام مشيرا في هذا الصدد الى ان مكتب الخدمات الاستراتيجية يشجع على استخدام رصد الأرض ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي لدعم استراتيجيات قائمة على العلم ومستندة إلى البيانات لإدارة وتخطيط البيئة.وشدد بن خطرة على أهمية اختيار منظمة الساحل الأفريقي مؤخرًا، في جويلية 2025، من قبل اتفاقية التنوع البيولوجي كمركز دعم للتعاون التقني والعلمي لشمال أفريقيا مشيرا الى ان هذا الاعتراف يكرس دور المنظمة كمركز امتياز أفريقي، يخدم دولها الأعضاء والمجتمع العلمي الأوسع ويمثل إنجازًا هامًا في تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.