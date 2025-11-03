بن عروس: الإعلان عن المتوجين في الدورة الرابعة من البطولة الوطنية للمطالعة

اختُتمت مساء أمس الأحد بالقاعة المغطاة برادس التصفيات النهائية للدورة الرابعة من البطولة الوطنية للمطالعة، التي نظّمتها إدارة المطالعة العمومية التابعة للإدارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية.

وشهدت الدورة مشاركة أكثر من 1400 مترشح من مختلف الفئات العمرية ومن جميع ولايات الجمهورية.





الفئة الأولى – الدفتر الأحمر (6 – 8 سنوات)



الفئة الثانية – الدفتر الأخضر (9 – 12 سنة)



الفئة الثالثة – الدفتر البرتقالي (13 – 15 سنة)



الفئة الرابعة – الدفتر الأصفر (16 – 22 سنة)



الفئة الخامسة – الدفتر الأزرق (23 – 39 سنة)



الفئة السادسة – الدفتر الأبيض (40 سنة فما فوق)



إشعاع وطني واسع ومشاركة عائلية قياسية



تكريم خاص للمشاركين المميزين



وأعلنتعن قائمة المتوجين في مختلف الفئات العمرية، التي جاءت نتائجها على النحو التالي:1. آلاء شواط – مدنين2. آية الدعاسي – القصرين3. زهراء الحاج عمار – المنستير4. حمزة خليف – سوسة5. بهاء القدس العوني – تونس1. إيناس فارح – القصرين2. مريم خليفي – قفصة3. إيلاف فريحي – توزر4. أسيل مصمودي – صفاقس5. أحمد المبروك – سوسة1. عزيز الجميل – نابل2. ميار غانمي – سيدي بوزيد3. واثق بن خليفة – قابس4. رحمة الجديدي – المنستير5. ريتاج الهويشي – بنزرت1. ندى نصير – المهدية2. لينا بن ضيا – المنستير3. مريم الرياحي – بنزرت4. مريم الشيخ – صفاقس5. سمر مليكة – سوسة1. صفاء ذيبي – القصرين2. فداء بن زايد – قبلي3. فاطمة العويني – منوبة4. نجلاء همامي – القيروان5. غازي الباشا – بن عروس1. دليلة الرشيدي – المنستير2. سامية فرج الله – المنستير3. مفيدة البصير – صفاقس4. سومة سومة – سوسة5. ناجية القبايلي – صفاقسبلغ عدد المشاركين في مختلف مراحل البطولة، فيما شاركت، ترشّحتإلى التصفيات الوطنية، وتم تكريمهي:عائلة، وعائلة، وعائلة، تقديراً لنشاطهم القرائي المكثف.كما تمّ تكريملمساهمتها في دعم الدورة الرابعة، إلى جانب تكريم، وبطل الومضة الرسمية للبطولة.ونالتلكونها الأولى من حيث حجم المشاركة (4077 مترشحاً).شملت التكريمات أيضاً عدداً من* محمد حمد (توزر)* إيمان المسوس (المنستير)* هبة كداشي (صفاقس)* روان عشبولي (بنزرت)كما تم تكريممن سيدي بوزيد كأصغر مشاركة، ومن بنزرت كأكبر مشارك في الدورة (85 سنة)، في حين نالتمن صفاقسبعد قراءتهاوفي لفتة رمزية، كرّمت الهيئة المديرة، الحائزتين على، واللتين كانتا من بين المترشحات لهذه الدورة قبل سفرهما للمشاركة الخارجية.