بن عروس: الإعلان عن المتوجين في الدورة الرابعة من البطولة الوطنية للمطالعة
اختُتمت مساء أمس الأحد بالقاعة المغطاة برادس التصفيات النهائية للدورة الرابعة من البطولة الوطنية للمطالعة، التي نظّمتها إدارة المطالعة العمومية التابعة للإدارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية.
وشهدت الدورة مشاركة أكثر من 1400 مترشح من مختلف الفئات العمرية ومن جميع ولايات الجمهورية.
وأعلنت اللجنة العلمية للتصفيات عن قائمة المتوجين في مختلف الفئات العمرية، التي جاءت نتائجها على النحو التالي:
الفئة الأولى – الدفتر الأحمر (6 – 8 سنوات)1. آلاء شواط – مدنين
2. آية الدعاسي – القصرين
3. زهراء الحاج عمار – المنستير
4. حمزة خليف – سوسة
5. بهاء القدس العوني – تونس
الفئة الثانية – الدفتر الأخضر (9 – 12 سنة)1. إيناس فارح – القصرين
2. مريم خليفي – قفصة
3. إيلاف فريحي – توزر
4. أسيل مصمودي – صفاقس
5. أحمد المبروك – سوسة
الفئة الثالثة – الدفتر البرتقالي (13 – 15 سنة)1. عزيز الجميل – نابل
2. ميار غانمي – سيدي بوزيد
3. واثق بن خليفة – قابس
4. رحمة الجديدي – المنستير
5. ريتاج الهويشي – بنزرت
الفئة الرابعة – الدفتر الأصفر (16 – 22 سنة)1. ندى نصير – المهدية
2. لينا بن ضيا – المنستير
3. مريم الرياحي – بنزرت
4. مريم الشيخ – صفاقس
5. سمر مليكة – سوسة
الفئة الخامسة – الدفتر الأزرق (23 – 39 سنة)1. صفاء ذيبي – القصرين
2. فداء بن زايد – قبلي
3. فاطمة العويني – منوبة
4. نجلاء همامي – القيروان
5. غازي الباشا – بن عروس
الفئة السادسة – الدفتر الأبيض (40 سنة فما فوق)1. دليلة الرشيدي – المنستير
2. سامية فرج الله – المنستير
3. مفيدة البصير – صفاقس
4. سومة سومة – سوسة
5. ناجية القبايلي – صفاقس
إشعاع وطني واسع ومشاركة عائلية قياسيةبلغ عدد المشاركين في مختلف مراحل البطولة 36,846 شخصاً، فيما شاركت 217 عائلة، ترشّحت 12 منها إلى التصفيات الوطنية، وتم تكريم أفضل ثلاث عائلات هي:
عائلة بن جمعة من القيروان، وعائلة شعبان من قفصة، وعائلة بوهلالي من سوسة، تقديراً لنشاطهم القرائي المكثف.
كما تمّ تكريم مؤسسة “كتاما” لمساهمتها في دعم الدورة الرابعة، إلى جانب تكريم مديرة المكتبة الجهوية ببن عروس يسرى عاشوري، ولؤي الشريف بطل الومضة الرسمية للبطولة.
ونالت ولاية سيدي بوزيد درع التميّز لكونها الأولى من حيث حجم المشاركة (4077 مترشحاً).
تكريم خاص للمشاركين المميزينشملت التكريمات أيضاً عدداً من حاملي الإعاقة البصرية:
* محمد حمد (توزر)
* إيمان المسوس (المنستير)
* هبة كداشي (صفاقس)
* روان عشبولي (بنزرت)
كما تم تكريم الطفلة جوري الذويبي من سيدي بوزيد كأصغر مشاركة، ومحمد السالمي من بنزرت كأكبر مشارك في الدورة (85 سنة)، في حين نالت آمنة بالخيرية من صفاقس جائزة أكثر شخص مطالع بعد قراءتها 964 كتاباً.
وفي لفتة رمزية، كرّمت الهيئة المديرة التوأم بيسان وبيلسان كوكة، الحائزتين على جائزة تحدي القراءة العربي بالإمارات، واللتين كانتا من بين المترشحات لهذه الدورة قبل سفرهما للمشاركة الخارجية.
