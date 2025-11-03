Babnet   Latest update 19:05 Tunis

بن عروس: الإعلان عن المتوجين في الدورة الرابعة من البطولة الوطنية للمطالعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/livre7-culture.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 19:05 قراءة: 2 د, 18 ث
      
اختُتمت مساء أمس الأحد بالقاعة المغطاة برادس التصفيات النهائية للدورة الرابعة من البطولة الوطنية للمطالعة، التي نظّمتها إدارة المطالعة العمومية التابعة للإدارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية.
وشهدت الدورة مشاركة أكثر من 1400 مترشح من مختلف الفئات العمرية ومن جميع ولايات الجمهورية.


وأعلنت اللجنة العلمية للتصفيات عن قائمة المتوجين في مختلف الفئات العمرية، التي جاءت نتائجها على النحو التالي:


الفئة الأولى – الدفتر الأحمر (6 – 8 سنوات)

1. آلاء شواط – مدنين
2. آية الدعاسي – القصرين
3. زهراء الحاج عمار – المنستير
4. حمزة خليف – سوسة
5. بهاء القدس العوني – تونس

الفئة الثانية – الدفتر الأخضر (9 – 12 سنة)

1. إيناس فارح – القصرين
2. مريم خليفي – قفصة
3. إيلاف فريحي – توزر
4. أسيل مصمودي – صفاقس
5. أحمد المبروك – سوسة

الفئة الثالثة – الدفتر البرتقالي (13 – 15 سنة)

1. عزيز الجميل – نابل
2. ميار غانمي – سيدي بوزيد
3. واثق بن خليفة – قابس
4. رحمة الجديدي – المنستير
5. ريتاج الهويشي – بنزرت

الفئة الرابعة – الدفتر الأصفر (16 – 22 سنة)

1. ندى نصير – المهدية
2. لينا بن ضيا – المنستير
3. مريم الرياحي – بنزرت
4. مريم الشيخ – صفاقس
5. سمر مليكة – سوسة

الفئة الخامسة – الدفتر الأزرق (23 – 39 سنة)

1. صفاء ذيبي – القصرين
2. فداء بن زايد – قبلي
3. فاطمة العويني – منوبة
4. نجلاء همامي – القيروان
5. غازي الباشا – بن عروس

الفئة السادسة – الدفتر الأبيض (40 سنة فما فوق)

1. دليلة الرشيدي – المنستير
2. سامية فرج الله – المنستير
3. مفيدة البصير – صفاقس
4. سومة سومة – سوسة
5. ناجية القبايلي – صفاقس

إشعاع وطني واسع ومشاركة عائلية قياسية

بلغ عدد المشاركين في مختلف مراحل البطولة 36,846 شخصاً، فيما شاركت 217 عائلة، ترشّحت 12 منها إلى التصفيات الوطنية، وتم تكريم أفضل ثلاث عائلات هي:
عائلة بن جمعة من القيروان، وعائلة شعبان من قفصة، وعائلة بوهلالي من سوسة، تقديراً لنشاطهم القرائي المكثف.

كما تمّ تكريم مؤسسة “كتاما” لمساهمتها في دعم الدورة الرابعة، إلى جانب تكريم مديرة المكتبة الجهوية ببن عروس يسرى عاشوري، ولؤي الشريف بطل الومضة الرسمية للبطولة.
ونالت ولاية سيدي بوزيد درع التميّز لكونها الأولى من حيث حجم المشاركة (4077 مترشحاً).

تكريم خاص للمشاركين المميزين

شملت التكريمات أيضاً عدداً من حاملي الإعاقة البصرية:

* محمد حمد (توزر)
* إيمان المسوس (المنستير)
* هبة كداشي (صفاقس)
* روان عشبولي (بنزرت)

كما تم تكريم الطفلة جوري الذويبي من سيدي بوزيد كأصغر مشاركة، ومحمد السالمي من بنزرت كأكبر مشارك في الدورة (85 سنة)، في حين نالت آمنة بالخيرية من صفاقس جائزة أكثر شخص مطالع بعد قراءتها 964 كتاباً.

وفي لفتة رمزية، كرّمت الهيئة المديرة التوأم بيسان وبيلسان كوكة، الحائزتين على جائزة تحدي القراءة العربي بالإمارات، واللتين كانتا من بين المترشحات لهذه الدورة قبل سفرهما للمشاركة الخارجية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317797


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 03 نوفمبر 2025 | 12 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:17
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-18
23°-15
23°-15
26°-15
23°-17
  • Avoirs en devises
    24409,7

  • (03/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40920 DT        1$ =2,95071 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/11)   576,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    