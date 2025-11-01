Babnet   Latest update 09:32 Tunis

وزارة الصحة: تونس تعزّز التعاون الدولي لتحسين رعاية مرضى السرطان

Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 08:05
      
استقبل وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني، يوم الجمعة بمقرّ الوزارة، المديرة الإقليمية لمؤسّسة" FoundationMAX " لإفريقيا والشرق الأوسط، كاثرينا شيبيرز، وتمّ الاتفاق على إعداد اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة
وتهدف هذه الاتفاقية وفق ما نشرته وزارة الصحة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، الى تحسين الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية لمرضى السرطان،ودعم التحول الرقمي لتقريب الخدمات، وتعزيز العدالة الصحية،وتكوين الكفاءات الصحية ، بالاضافة الى تأهيل الإطارات العاملة في مجال الأورام

و مثّل اللقاء خطوة مهمة نحو شراكة بنّاءة لتحسين جودة حياة مرضى السرطان في تونس وانفتاحها على التعاون الإنساني الدولي




