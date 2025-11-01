وزارة الصحة: تونس تعزّز التعاون الدولي لتحسين رعاية مرضى السرطان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6905bfa807b113.99554979_kqefnmigojphl.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني، يوم الجمعة بمقرّ الوزارة، المديرة الإقليمية لمؤسّسة" FoundationMAX " لإفريقيا والشرق الأوسط، كاثرينا شيبيرز، وتمّ الاتفاق على إعداد اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة

والمؤسسة

وتهدف هذه الاتفاقية وفق ما نشرته وزارة الصحة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، الى تحسين الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية لمرضى السرطان،ودعم التحول الرقمي لتقريب الخدمات، وتعزيز العدالة الصحية،وتكوين الكفاءات الصحية ، بالاضافة الى تأهيل الإطارات العاملة في مجال الأورام





و مثّل اللقاء خطوة مهمة نحو شراكة بنّاءة لتحسين جودة حياة مرضى السرطان في تونس وانفتاحها على التعاون الإنساني الدولي





