المعهد الوطني للرصد الجوي: يتوقع أن تسجل درجات الحرارة مستويات أعلى من المعدلات المعتادة خلال نوفمبر وديسمبر وجانفي 2025-2026

يتوقع أن تسجل درجات الحرارة مستويات أعلى من المعدلات المعتادة للفترة في كامل أنحاء البلاد خلال أشهر نوفمبر وديسمبر وجانفي 2025-2026، وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة، الجمعة، عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ولا تظهر نماذج التوقعات المناخية الموسمية للفترة ذاتها إمكانية هطول الأمطار.



وتتميز الأشهر الثلاثة نوفمبر وديسمبر وجانفي، بحسب الفترة المرجعية 1991-2020، وحسب المناطق الجغرافية في تونس، بمتوسط درجات حرارة يتراوح بين 8،3 درجة في تالة و 15،7 درجة في جربة، مع تسجيل المناطق الساحلية وجنوب شرق البلاد (قابس ومدنين وتطاوين) لدرجات حرارة أعلى مقارنة بالمرتفعات والمناطق الداخلية (تالة والكاف والقصرين).



وتظهر التساقطات المطرية، وفق نفس المصدر، تدرجا واضحا بين الشمال والجنوب، حيث تكون كميات الأمطار أعلى في الشمال (طبرقة 475 مم وبنزرت 291،9 مم) وتنخفض بسرعة لتصل إلى أقل من 100 مم في المناطق الداخلية (القصرين 56 مم وسيدي بوزيد 59،5 مم) وأقل من 50 مم في المناطق الصحراوية (رمادة 28،5 مم والبرمة 14،9 مم).ويعتبر شهر نوفمبر حسب متوسط درجات الحرارة للفترة 1991-2020، بداية الموسم البارد في تونس، وتشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، وتتراوح المعدلات بين 11 درجة في المناطق الغربية و19 درجة في أقصى الجنوب، ويبقى الشمال أكثر رطوبة مع كميّات أمطار تتراوح بين 40 و160 مم، في حين يسجل الوسط والجنوب نقصا في كميّات الأمطار إذ لا تتجاوز غالبا 41 مم.ويعد شهر ديسمبر بداية فصل الشتاء، ويتميز بمناخ معتدل إلى بارد، لتتراوح درجات الحرارة حسب الفترة المرجعية 1991-2020، بين 7،5 درجة مئوية، و 15 درجة، بمتوسط يقارب 12،5 درجة، وهو شهر تشهد فيه البلاد نشاطا ملحوظا في هطول الأمطار، التّي تتباين كميّاتها بشكل واضح بين المناطق اذ تتراوح بين 40 مم و166 مم في الشمال، بينما تقل عن 40 مم في الوسط والجنوب.ويتميز شهر جانفي بحسب المعدلات المناخية للفترة المرجعية 1991-2020، بمتوسط درجات حرارة منخفض يتراوح عموما بين 6،3 درجة، بتالة و13،3 درجة بجربة، ومتوسط يبلغ 11،3 درجة مئوية.وتتراوح كميّات الأمطار خلال شهر جانفي بين 150 مم في أقصى الشمال الغربي (طبرقة)، و5 مم في أقصى الجنوب (البرمة).