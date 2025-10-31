Babnet   Latest update 11:25 Tunis

الرابطة الثانية - تعيينات حكام مقابلات الجولة السابعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/arbitre2017.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 11:16
      
أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الأولى والثانية، والتي ستُقام على ثلاث دفعات أيام السبت 1، الأحد 2، والاثنين 3 نوفمبر 2025، انطلاقًا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (14:30).

المجموعة الأولى


السبت 1 نوفمبر 2025


* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم × بعث بوحجلة — وائل المصباحي
* ملعب الشابة: هلال الشابة × محيط قرقنة — طاهر تليش
* ملعب عقارب: كوكب عقارب × نادي حمام الأنف — رائد جويرو
* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين × أمل حمام سوسة — باديس بن صالح

الأحد 2 نوفمبر 2025

* ملعب مقرين: جمعية مقرين × الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة — ياسين المرغني
* ملعب مساكن: هلال مساكن × سبورتينغ بن عروس — خليل الطرابلسي

الاثنين 3 نوفمبر 2025

* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي × مكارم المهدية — ريان بوخشينة

المجموعة الثانية

السبت 1 نوفمبر 2025

* ملعب ساقية الدائر: تقدم ساقية الدائر × سبورتينغ المكنين — شاذلي الشرفي

الأحد 2 نوفمبر 2025

* ملعب الطويهري بجندوبة: جندوبة الرياضية × النادي القربي — رضا الشويحي
* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف × جمعية أريانة — أمين الفقير
* ملعب جلمة: نسر جلمة × قوافل قفصة — رضوان بالواعر
* ملعب القصرين: مستقبل القصرين × القلعة الرياضية — نزار الرياحي
* ملعب قابس: الملعب القابسي × أمل بوشمة — حسان با ساسي
* ملعب الرديف: هلال الرديف × أولمبيك سيدي بوزيد — حسام الظاهري


