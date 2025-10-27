Babnet   Latest update 21:34 Tunis

الجبهة العربية التقدمية تكلف زهير حمدي بمهام منسق عام لها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ffd5dd0714f0.90038066_nilkqhmpjeofg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 21:26 قراءة: 0 د, 33 ث
      
كلف المؤتمر الثالث للجبهة العربية التقدمية الأمين العام للتيار الشعبي، زهير حمدي  بمهام المنسق العام للجبهة التي بحث اعضاؤها  أمس الأحد و اليوم الاثنين  جملة من المسائل والمواضيع التي تهم واقع ومستقبل القوى التقدمية في المنطقة.

وحسب بلاغ للتيار الشعبي، تم في ختام أشغال هذا المؤتمر إنتخاب اللجنة التنفيذية للجبهة وتشكيل اللجان الوظيفية طبقا للنظام الداخلي للجبهة.

وناقش المشاركون في المؤتمر يوم أمس الأحد ورقة سياسية وأخرى فكرية للجبهة كما ناقشوا خطة العمل للفترة القادمة.

وحسب برنامج المؤتمر أيضا ، عقدت اليوم الاثنين 3 جلسات تم في الأولى مناقشة الورقة التنظيمية وإعادة  هيكلة  الجبهة في حين تم  خلال الجلسة الثانية و الثالية تباعا مناقشة التقرير المالي ثم العلاقات الدولية للجبهة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317427


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أوكتوبر 2025 | 5 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:05
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet23°
19° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
24°-16
27°-17
26°-19
26°-18
  • Avoirs en devises
    24807,8

  • (27/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41093 DT        1$ =2,93800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/10)   1169,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    