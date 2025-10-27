الجبهة العربية التقدمية تكلف زهير حمدي بمهام منسق عام لها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ffd5dd0714f0.90038066_nilkqhmpjeofg.jpg width=100 align=left border=0>

كلف المؤتمر الثالث للجبهة العربية التقدمية الأمين العام للتيار الشعبي، زهير حمدي بمهام المنسق العام للجبهة التي بحث اعضاؤها أمس الأحد و اليوم الاثنين جملة من المسائل والمواضيع التي تهم واقع ومستقبل القوى التقدمية في المنطقة.



وحسب بلاغ للتيار الشعبي، تم في ختام أشغال هذا المؤتمر إنتخاب اللجنة التنفيذية للجبهة وتشكيل اللجان الوظيفية طبقا للنظام الداخلي للجبهة.





وناقش المشاركون في المؤتمر يوم أمس الأحد ورقة سياسية وأخرى فكرية للجبهة كما ناقشوا خطة العمل للفترة القادمة.



وحسب برنامج المؤتمر أيضا ، عقدت اليوم الاثنين 3 جلسات تم في الأولى مناقشة الورقة التنظيمية وإعادة هيكلة الجبهة في حين تم خلال الجلسة الثانية و الثالية تباعا مناقشة التقرير المالي ثم العلاقات الدولية للجبهة.