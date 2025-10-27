Babnet   Latest update 14:25 Tunis

سليانة: تلقيح أكثر من 50 ألف رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية والجلد العقدي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6515a74735b090.45157470_lomephfgjkinq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 14:12 قراءة: 1 د, 1 ث
      
قامت المصالح البيطرية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، بتلقيح 27 ألفا و 794 رأسا من الأبقار ضد الحمى القلاعية و 27 ألفا و145 رأسا من الأبقار ضد الجلد العقدي، خلال الثلاثية المنقضية من السنة الجارية، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق الماجري.

وأضاف الماجري في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم خلال نفس الفترة تلقيح 316 ألفا و992 رأسا من الأغنام والماعز ضد الحمى القلاعية و5 ألاف و364 كلبا و 686 قطا ضد داء الكلب، فضلا عن تلقيح 196 ألفا و224 رأسا من الأغنام ضد الجدري و103 ألاف و 371 رأسا من الأغنام ضد الحمى المالطية.

وأشار إلى أن حملة مماثلة ضد الجلد العقدي، ستنطلق قريبا رفقة الأطباء البياطرة الخواص في اطار التوكيل الصحي وبمساهمة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، مع العلم وان حملة التلقيح ضد داء الكلب تتواصل إلى غاية أواخر شهر أكتوبر الجاري

ودعا المسؤول في سياق أخر المربين، إلى التوقي من الأمراض المنقولة عبر الحشرات، وإتباع جملة من التوصيات التى من بينها إزالة المياه الراكدة قرب الإسطبلات ومحلات التربية و فضاءات إيواء الحيوانات والتخلص من الفضلات العضوية فضلا عن رش المبيدات غير الدائمة، المصادق عليها من طرف وزارة الفلاحة وحماية الحيوانات، وتجنب الرعي مع غروب الشمس، وتفادي اقتناء حيوانات جديدة غير ملقحة ومجهولة المصدر.


