جامعة العمال التونسيين بالخارج تنظم يوم 24 جانفي 2026 الملتقى الجمعياتي الفرنسي تحت شعار 'العمل الجمعياتي جسر التضامن والتعايش الانساني "

من المنتظر، أن تنظم جامعة العمال التونسيين بالخارج، يوم 24 جانفي المقبل 2026، بالعاصمة الفرنسية باريس، الملتقى الجمعياتي الفرنسي وذلك تحت شعار "العمل الجمعياتي جسر التضامن والتعايش الانساني" .



ويندرج تنظيم هذا الملتقى في اطار حرص الجامعة على دعم العمل الجمعياتي وتطوير روح التعاون بين مختلف مكونات المجتمع المدني في الداخل والخارج في كنف الحياد والاحترام التام للقانون الجمعياتي الفرنسي والانفتاح على قيم الانسانية والسلام .









ويعد أيضا مناسبة هامة للمشاركين من الجمعيات الفرنسية والتونسية لفتح آفاق التعاون والشراكات الدولية خدمة لمصلحة الجالية التونسية

ومختلف قضاياها ومشاغلها في بلاد المهجر.



كما يهدف الملتقى الى مزيد تعزيز التواصل بين الجمعيات بالخارج ونظيراتها في تونس وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل الاجتماعي والثقافي ودعم مبادرات الشباب والمرأة في اطار العمل الجمعياتي المنظم .



وسيتم، خلال الأشغال استعراض التجارب الناجحة للجمعيات الفرنسية في مجالات مختلفة على غرار 'العمل الاجتماعي والانساني' و'التربية والثقافة' و'البيئة والتنمية المستدامة' و'حقوق الانسان والمواطنة' و'العمل النقابي والجمعياتي' و'الرياضة والصحة' .



