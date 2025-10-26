Babnet   Latest update 10:28 Tunis

رابطة الأبطال الافريقية - الجيش الملكي المغربي يعبر إلى دور المجموعات بفوزه على حوريا كوناكري 3-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fde8cf2c5ed2.88137887_inqfphljkeomg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 26 Octobre 2025
      
حجز فريق الجيش الملكي المغربي تأشيرة العبور الى دور المجموعات من مسابقة رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم عقب فوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه حوريا كوناكري الغيني امس السبت على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني لهذه المسابقة.
  وكان فريق الجيش الملكي قد انتزع تعادلا ثمينا أمام فريق حوريا كوناكري (1-1) في مباراة الذهاب في باماكو.
وسيجري فريق نهضة بركان، الذي يدربه التونسي معين الشعباني، مباراة الذهاب عن الدور التمهيدي الثاني بميدان فريق أهلي طرابلس ،مساء اليوم الأحد ،على أن تُقام مواجهة الإياب في المغرب بعد أسبوع.

 

 


