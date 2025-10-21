القصرين: عملية بيولوجية جديدة لمكافحة الحشرة القرمزية بزلفان من معتمدية فوسانة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667a6597376ac5.26912372_jheoqmigpnlkf.jpg width=100 align=left border=0>

تمّ موفى الأسبوع المنقضي، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الحشرة القرمزية، التي تهدد غراسات التين الشوكي بولاية القصرين، تنظيم عملية بيولوجية جديدة بمنطقة زلفان من معتمدية فوسانة، تمثلت فى نثر حوالي 6000 دعسوقة، بالتنسيق بين الإدارة الفرعية للحماية والمراقبة بالوسط والمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، وبمشاركة خلايا الإرشاد الفلاحي بمعتمديات فوسانة والقصرين وسبيطلة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات التعاونية بالمنطقة، وفق مصدر مطلع من مندوبية الفلاحة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/، أن الدعسوقة تعدّ العدوّ الطبيعي للحشرة القرمزية، إذ تساهم بفعالية في الحدّ من سرعة انتشارها، ويتمّ نثرها أساساً على غراسات التين الشوكي ذات الإصابات الخفيفة والمتوسطة.

وبيّن أن عدد الدعاسيق التي تمّ نثرها بعدة مناطق من ولاية القصرين بلغ حوالي 15 ألف دعسوقة، بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة والمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم، وأضاف أن مواقع النثر تخضع لمتابعة ميدانية مستمرة من قبل أعوان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، الذين أكّدوا تأقلم الدعسوقة وتكاثرها بشكل ملحوظ، ما يعزّز نجاعة المقاربة البيولوجية في مقاومة هذه الآفة.





يُذكر أن منطقة زلفان تُعدّ من أهمّ مناطق إنتاج التين الشوكي بولاية القصرين، حيث تمتدّ غراساتها على مساحات شاسعة وتشكل مورد رزق رئيسي لعدد هام من الفلاحين، ما يجعل قطاع التين الشوكي بالقصرين يحتلّ مكانة متقدّمة وطنياً من حيث كمية الإنتاج وجودته، ويجعل حمايته من الآفات، وعلى رأسها الحشرة القرمزية، أولوية وطنية للحفاظ على هذا الموروث الزراعي الهام ودعم التنمية الريفية بالجهة.