Babnet   Latest update 18:09 Tunis

القصرين: عملية بيولوجية جديدة لمكافحة الحشرة القرمزية بزلفان من معتمدية فوسانة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667a6597376ac5.26912372_jheoqmigpnlkf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 18:09 قراءة: 1 د, 12 ث
      
تمّ موفى الأسبوع المنقضي، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الحشرة القرمزية، التي تهدد غراسات التين الشوكي بولاية القصرين، تنظيم عملية بيولوجية جديدة بمنطقة زلفان من معتمدية فوسانة، تمثلت فى نثر حوالي 6000 دعسوقة، بالتنسيق بين الإدارة الفرعية للحماية والمراقبة بالوسط والمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، وبمشاركة خلايا الإرشاد الفلاحي بمعتمديات فوسانة والقصرين وسبيطلة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات التعاونية بالمنطقة، وفق مصدر مطلع من مندوبية الفلاحة.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/، أن الدعسوقة تعدّ العدوّ الطبيعي للحشرة القرمزية، إذ تساهم بفعالية في الحدّ من سرعة انتشارها، ويتمّ نثرها أساساً على غراسات التين الشوكي ذات الإصابات الخفيفة والمتوسطة.
وبيّن أن عدد الدعاسيق التي تمّ نثرها بعدة مناطق من ولاية القصرين بلغ حوالي 15 ألف دعسوقة، بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة والمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم، وأضاف أن مواقع النثر تخضع لمتابعة ميدانية مستمرة من قبل أعوان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، الذين أكّدوا تأقلم الدعسوقة وتكاثرها بشكل ملحوظ، ما يعزّز نجاعة المقاربة البيولوجية في مقاومة هذه الآفة.

يُذكر أن منطقة زلفان تُعدّ من أهمّ مناطق إنتاج التين الشوكي بولاية القصرين، حيث تمتدّ غراساتها على مساحات شاسعة وتشكل مورد رزق رئيسي لعدد هام من الفلاحين، ما يجعل قطاع التين الشوكي بالقصرين يحتلّ مكانة متقدّمة وطنياً من حيث كمية الإنتاج وجودته، ويجعل حمايته من الآفات، وعلى رأسها الحشرة القرمزية، أولوية وطنية للحفاظ على هذا الموروث الزراعي الهام ودعم التنمية الريفية بالجهة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317022


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 21 أوكتوبر 2025 | 29 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet29°
27° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
29°-20
29°-20
28°-20
29°-20
  • Avoirs en devises
    24848,0

  • (21/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,93093 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/10)   784,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    