كأس الاتحاد الإفريقي: نتائج ذهاب الدور التمهيدي الثاني كاملة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62c1c780c423a6.98236477_qgeijohfmpnkl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 - 21:10
      
دارت نهاية الأسبوع مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث عرفت اللقاءات منافسة قوية ونتائج متباينة بين الفرق العربية والإفريقية، في انتظار الحسم خلال مباريات الإياب المقررة أيام 24 و25 و26 أكتوبر الجاري.

نتائج مباريات الجمعة 17 أكتوبر 2025


* الاتحاد (ليبيا)المصري (مصر): 0 – 0


نتائج مباريات السبت 18 أكتوبر 2025

* نادي سيمبا (ج.د الكونغو)كايزر شيفس (جنوب إفريقيا): 0 – 0
* زيسكو يونايتد (زامبيا)جواننغ قالاكسي (بوتسوانا): 4 – 3
* كمكم (زنزيبار)آزام (تنزانيا): 0 – 2
* 15 دي أقوستو (أنغولا)ستيلنبوش (جنوب إفريقيا): 0 – 0
* مانييما (ج.د الكونغو)روايال ليوبارز (تسواتيني): 1 – 1
* ديكيدا (الصومال)الزمالك (مصر): 0 – 6
* سان بيدرو (كوت ديفوار)نادي القطن (البنين): 1 – 1
* أولمبيك آسفي (المغرب)الملعب التونسي (تونس): 2 – 0

نتائج مباريات الأحد 19 أكتوبر 2025

* نيروبي يونايتد (كينيا)النجم الساحلي (تونس): 2 – 0
* فيروفيارو مابوتو (موزمبيق)أوتوهو أويو (الكونغو): 0 – 1
* فلامبو (بوروندي)سنجيدا بلاك ستارز (تنزانيا): 1 – 1
* آسنتي كوتوكو (غانا)الوداد (المغرب): 0 – 1
* أكاديمي فاد (كوت ديفوار)اتحاد الجزائر (الجزائر): 1 – 0
* حافيا كوناكري (غينيا)شباب بلوزداد (الجزائر): 1 – 1
* أوسفا (بوركينا فاسو)جوليبا (مالي): 0 – 0

مباريات الإياب

ستقام مواجهات الإياب أيام 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، حيث ستبحث الأندية عن حسم التأهل إلى الدور المقبل، خاصة الفرق التي عادت بنتائج سلبية خارج قواعدها على غرار الملعب التونسي والنجم الساحلي.


