مستشفى الرازي ينطلق في تنفيذ برنامج التربية العلاجية للامراض النفسية المزمنة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b50faab5f0771.69624694_lpogimnjhfkqe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 16:30
      
انطلق مستشفى الرازي للأمراض النفسية بمنوبة مؤخرا في تطبيق برنامج للتربية العلاجية للأمراض النفسية المزمنة، يتمثل في تشكيل مجموعات من المرضى للمشاركة في حصص علاجية يؤمنها أطباء لطرح كل ما يتعلق بمرضهم وتجنب أي انتكاسة محتملة.
 
وأفادت الأستاذة الجامعية في الطب النفسي ورئيسة قسم بمستشفى الرازي، رابعة الجملي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأنه بعد تشخيص الامراض النفسية المزمنة بأقسام المستشفى يقترح الأطباء على المرضى الانضمام الى حصص التربية العلاجية لفهم مرضهم، من خلال دعم معارفهم حول المرض وكيفية التعامل معه.

 

ويقع توزيع هؤلاء المرضى على مجموعات لا تتجاوز المجموعة الواحدة منها 10 أشخاص للمشاركة في حصة اسبوعية تدوم من ساعة الى ساعتين وتعتمد في 80 بالمائة منها على معارف تعزز عبر الانشطة السلوكية، و20 بالمائة فقط معلومات طبية، حسب الجملي.
 
وأضافت، إن المجموعة الاولى المشاركة في هذا البرنامج استكملت منذ أكثر من 6 أسابيع حصصها لتلتحق بعد 3 أشهر بحصتي الدعم، مشيرة الى أن هذه الحصص تمحورت حول مرضى ثنائي القطب تحت عنوان "حكاية مزاج".
 
وتوزعت الحصص الى محاور حول فهم علامات المرض واسباب الاصابة وعلامات الاكتئاب وكيفية التعامل معه ومرحلة الهوس وكيفية التصرف عند حدوث هذه المراحل، في حين شكلت حصص الدعم فرصة لتقييم ما اكتسبوه من معارف سلوكية.
 
 
وبيّنت أن مجموعة ثانية تشكلت وانطلقت في حصصها العلاجية، لافتة الى أن موضوع الحصص كان حول كيفية تعويل المرضى على ذاتهم وفهم مرضهم والتعامل معه في جميع مراحله حتى لا تحصل الانتكاسة والايواء بالمستشفى.
 
 
وللإشارة فان اضطراب ثنائي القطب هو اضطراب مزاجي مزمن يُسبب تقلبات حادة في المزاج ومستويات الطاقة والسلوك ويُمكن السيطرة على الحالة بالأدوية والعلاج النفسي وتغيير نمط الحياة وغيرها من العلاجات ويعاني منه 4 بالمائة من مجموع السكان في العالم.
 
 
وأكدت تواصل حصص برنامج التربية العلاجية لفهم امراض نفسية اخرى مع مجموعات جديدة من المرضى، مذكرة بأن فريقا طبيا بقسم ابن سيناء بالمستشفى يضم 5 اساتذة في الطب النفسي و12 طبيبا مقيما كان وراء فكرة تنظيم هذا البرنامج، الذي يتنزل ضمن البرامج العلاجية المصادق عليها من طرف هياكل صحية عالمية معتمدة.
 
 
وأشارت في سياق متصل الى انطلاق برنامج بمستشفى الرازي لفائدة عائلات المرضى يوم 14 اكتوبر الجاري تحت عنوان "فاميليا" لإرشاد الأولياء حول كيفية التعامل مع منظوريهم المرضى، وذلك ضمن مجموعات من 8 الى 10 اولياء لحضور حصص إرشادية حول كيفية التعامل مع المريض وضبط سلوكه ومعرفة علامات المرض والانتكاسة وغيرها من المواضيع.


