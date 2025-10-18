Babnet   Latest update 07:34 Tunis

وزارة التجهيز: جلسة عمل حول تقدم مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم117 (الطريق الرومانية جربة-جرجيس)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5eb34e678f0df6.09369244_pkmqjinelhfog.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 06:29 قراءة: 0 د, 48 ث
      
انعقدت امس الجمعة جلسة عمل، بمقر وزارة التجهيز والإسكان خصصت لمتابعة تقدم أشغال مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 117 على طول 6,3 كلم (الطريق الرومانية جربة -جرجيس) .

وتم خلال الجلسة النظر في نسق اشغال أغلب مكونات الطريق، حيث أكد وزير التجهيز،صلاح الزواري على دفع نسق الإنجاز وتسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية.



وتم وفق ما ورد بصفحة الوزارة "فايسبوك" ،إمهال مجمع المقاولات فترة زمنية لرفع نسق الأشغال وضمان استمرارية العمل حتى يدخل هذا المشروع حيز الاستغلال حسب الاجال المتفق عليها،وذلك بكل مكوناته من تنوير وتغليف بالخرسانة الاسفلتية وتشوير
كما دعا الوزير الى ضرورة توفير كل مقومات الحماية والسلامة ،بما من شأنه تحسين الانسياب المروري وضمان سلامة مستعملي الطريق
ويتضمن المشروع انجاز طريق في اتجاهين عرض كل اتجاه 7 أمتار للدخول الى جزيرة جربة واتجاهين للخروج منها ويتوسطهما تنوير عمومي على طول الطريق، بالإضافة إلى مضاعفة الجسر الحالي على مستوى النقطة الكيلومترية 24,8 ،الى جانب تغليف الطريق بالخرسانة الاسفلتية وتشوير افقي وعمودي وتركيزتجهيزات سلامة، بكلفة جملية قدرت بـ 48 مليون دينار


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316842


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:41
15:13
12:11
06:30
05:03
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet23°
21° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
22°-18
27°-18
28°-20
27°-20
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    