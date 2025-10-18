وزارة التجهيز: جلسة عمل حول تقدم مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم117 (الطريق الرومانية جربة-جرجيس)

انعقدت امس الجمعة جلسة عمل، بمقر وزارة التجهيز والإسكان خصصت لمتابعة تقدم أشغال مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 117 على طول 6,3 كلم (الطريق الرومانية جربة -جرجيس) .



وتم خلال الجلسة النظر في نسق اشغال أغلب مكونات الطريق، حيث أكد وزير التجهيز،صلاح الزواري على دفع نسق الإنجاز وتسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية.



وتم وفق ما ورد بصفحة الوزارة "فايسبوك" ،إمهال مجمع المقاولات فترة زمنية لرفع نسق الأشغال وضمان استمرارية العمل حتى يدخل هذا المشروع حيز الاستغلال حسب الاجال المتفق عليها،وذلك بكل مكوناته من تنوير وتغليف بالخرسانة الاسفلتية وتشويركما دعا الوزير الى ضرورة توفير كل مقومات الحماية والسلامة ،بما من شأنه تحسين الانسياب المروري وضمان سلامة مستعملي الطريقويتضمن المشروع انجاز طريق في اتجاهين عرض كل اتجاه 7 أمتار للدخول الى جزيرة جربة واتجاهين للخروج منها ويتوسطهما تنوير عمومي على طول الطريق، بالإضافة إلى مضاعفة الجسر الحالي على مستوى النقطة الكيلومترية 24,8 ،الى جانب تغليف الطريق بالخرسانة الاسفلتية وتشوير افقي وعمودي وتركيزتجهيزات سلامة، بكلفة جملية قدرت بـ 48 مليون دينار