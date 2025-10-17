Babnet   Latest update 15:42 Tunis

القصرين: سواق التاكسي الفردي يطالبون بالإسراع في إصدار القائمة الجديدة للرخص

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3bc76a1f7d4.11186672_mjgfhknopiqel.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 15:15
      
وجّه عدد من سواق سيارات الأجرة "التاكسي" بولاية القصرين، المباشرين للمهنة منذ سنة 2011، اليوم الجمعة، نداءً إلى السلط الجهوية من أجل التسريع في الحسم في ملف إسناد الرخص وتمكينهم من الإطلاع على الإعتراضات التي صدرت مؤخرًا عن المحكمة الإدارية، إلى جانب التعجيل بإصدار القائمة النهائية بعد النظر في تلك الإعتراضات.
وأوضح الناطق باسم سواق التاكسي الفردي بالجهة، أنور سالمي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المهنيين ينتظرون منذ سنوات تسوية وضعياتهم وتمكينهم من الرخص، مضيفًا أنّه تمّ في الفترة الأخيرة نشر قائمة أولى من المنتفعين، إلا أنّ عددهم كان محدودًا، وتمّ استثناء عدد كبير من السواق الذين يباشرون المهنة منذ أكثر من 12 سنة.
وبيّن أنّ السواق الذين لم تشملهم القائمة السابقة، نفّذوا منذ ثلاثة أشهر مسيرة سلمية مشيًا على الأقدام في اتجاه قصر قرطاج للمطالبة بحقوقهم، قبل أن يتم تعليقها إثر تعهّد والي الجهة زياد الطرابلسي بالنظر في مطالبهم وتقديم اعتراضاتهم إلى المحكمة الإدارية.

وأوضح أنّ المحكمة أصدرت قرارها يوم الثلاثاء المنقضي، غير أنّ القائمة الجديدة لم تصدر بعد، مشيرًا إلى أنّ السواق البالغ عددهم 35 سائقا ممن تقدّموا بالإعتراضات، يستعدون لتنفيذ تحركات احتجاجية جديدة للمطالبة بحقهم في إسناد الرخص، واضاف "دخلنا اليوم لا يتجاوز 15 إلى 20 دينارًا يوميًا، وصحتنا تدهورت من طول الانتظار."


