المنتخب التونسي يواجه وديا نظيره البرازيلي يوم 18 نوفمبر بمدينة ليل الفرنسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f0de943389f0.40088822_lmoqngpjhikef.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 13:00 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تنظيم مباراة دولية ودية بين المنتخب التونسي ونظيره البرازيلي، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على ملعب “بيار موروا” بمدينة ليل الفرنسية، انطلاقًا من الساعة الثامنة والنصف ليلًا.



تندرج هذه المواجهة ضمن استعدادات منتخب “نسور قرطاج” للمواعيد الكروية الكبرى المقبلة، وفي مقدمتها كأس العرب بقطر (من 1 إلى 18 ديسمبر 2025)، وكأس الأمم الإفريقية بالمغرب (من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026)، إضافة إلى كأس العالم 2026 المقرر تنظيمها في كندا والولايات المتحدة والمكسيك (من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026).



يُذكر أن المنتخب التونسي واجه نظيره البرازيلي في مناسبتين سابقتين:

* الأولى سنة 1973 بالمنزه، وانتهت بفوز البرازيل 4-1.
* الثانية في سبتمبر 2022 بملعب حديقة الأمراء في باريس، وانتهت بفوز المنتخب البرازيلي بنتيجة 5-1.

الموعد المنتظر في ليل الفرنسية سيكون بذلك فرصة جديدة أمام المنتخب التونسي لاختبار جاهزيته أمام أحد أقوى منتخبات العالم، في إطار التحضير للمنافسات الإقليمية والعالمية المقبلة.


