تكريم الدكتور عبد الجليل التميمي في نوفمبر المقبل خلال حفل تسليم جائزة العويس للثقافة

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أن حفل توزيع جوائز العويس الثقافية في دورتها التاسعة عشرة، سيقام يوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في دبي. وسيتسلم خلالها المؤرخ التونسي الدكتور عبد الجليل التميمي جائزة العويس في فرع الدراسات الإنسانية والمستقبلية.

وكانت مؤسسة العويس الثقافية أعلنت في شهر جوان الماضي عن الفائزين بجوائز الدورة التاسعة عشرة وهم إلى جانب الدكتور عبد الجليل التميمي في فرع الدراسات الإنسانية والمستقبلية، الشاعر العراقي حميد سعيد (الشعر)، والروائية العراقية إنعام كجه جي (القصة والرواية والمسرحية)، والناقد المغربي الدكتور حميد لحمداني (الدراسات الأدبية والنقدية).







وتسجل هذه الدورة الترفيع في قيمة الجائزة لكل فائز حيث أصبحت تبلغ 150 ألف دولار (بعد أن كانت 120 ألف دولار) وذلك بمناسبة الاحتفال بمائوية الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس، كما تم على امتداد السنة تنفيذ العديد من الفعاليات الثقافية المرتبطة باسم الشاعر الراحل (1925 ـ 2000)، منها ندوة دولية أقيمت في باريس، بالتعاون مع منظمة اليونسكو بعنوان (سلطان العويس.. رحلة الشعر.. رحلة العطاء)، كما تم بالمناسبة طباعة كتب ومسكوكات تذكارية وطوابع بريدية وتنظيم حفلات موسيقية ومعارض تشكيلية وغيرها من الفعاليات التي امتدت على كامل 2025.



