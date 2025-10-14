Babnet   Latest update 08:50 Tunis

بطولة اولبيا الايطالية للتنس: معز الشرقي يودع المنافسات منذ الدور الاول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfcb4a9ed612.00978229_imelofjkgnhpq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 08:43
      
خرج لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 145 عالميا من الدور الاول لبطولة اولبيا الايطالية اثر خسارته امام الليتواني ايداس بوتفيلاس المصنف 291 عالميا بنتيجة صفر-2 (4-6 و2-6) مساء الاثنين.
وتصنف بطولة اولبيا من بين بطولات التحدي وهي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 250ر181 الف يورو.
يذكر أن معز الشرقي توّج خلال السنة الجارية بدورة التحدي هيرسونيسوس باليونان ودورة التحدي بورتو بالبرتغال بالاضافة الى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.


